Entrevue entre le dirigeant Tô Lâm et le président du Sénat français Gérard Larcher

Dans le cadre de sa visite officielle en France et de sa participation au Sommet international sur l'espace, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a eu une entrevue, le 11 septembre, avec le président du Sénat français, Gérard Larcher.

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Photo : VNA/CVN

Souhaitant la bienvenue au secrétaire général et président Tô Lâm en France et le félicitant pour la confiance que lui ont accordée le Parti, l’État et le peuple vietnamiens en lui confiant de nouvelles responsabilités, le président du Sénat Gérard Larcher a rappelé les impressions profondes qu’il avait gardées de sa visite au Vietnam en 2022.

Il a estimé que les relations Vietnam - France constituaient une relation particulière, les deux pays ayant surmonté les vicissitudes de l’histoire pour devenir des partenaires de confiance avant d’élever leurs relations au niveau de Partenariat stratégique intégral en octobre 2024.

Saluant les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, sa politique étrangère indépendante et autonome ainsi que son rôle croissant dans la région, Gérard Larcher a affirmé que le Sénat français attachait une grande importance aux relations avec le Vietnam et soutenait la mise en œuvre efficace du cadre du Partenariat stratégique intégral Vietnam - France dans tous les domaines, notamment la politique, la défense et la sécurité, l’économie, le commerce, l’investissement, les sciences et technologies, la santé et l’éducation.

Promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines

Se réjouissant de retrouver le président du Sénat Gérard Larcher près de deux ans après sa visite en France en octobre 2024, le secrétaire général et président Tô Lâm a remercié la partie française pour son accueil solennel et félicité la France pour le succès du Sommet spatial, qui contribue à promouvoir des cadres de coopération multilatérale durables dans de nouveaux domaines stratégiques.

À cette occasion, le secrétaire général et président Tô Lâm a transmis les salutations et l’invitation du président de l’Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân, invitant le président du Sénat français à effectuer prochainement une nouvelle visite au Vietnam.

Tô Lâm a salué les évolutions positives des relations Vietnam - France, notamment l’attention accordée par Gérard Larcher et la contribution du Sénat, de l’Assemblée nationale et des parlementaires français, en particulier depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique intégral.

La confiance politique continue de se consolider à travers les visites, les contacts de haut niveau et les échanges de délégations par les canaux du Parti, de l’État et des parlements. La coopération dans les domaines économique, commercial, de l’investissement, de la culture, de la santé et de l’éducation a enregistré de nombreux résultats positifs, tandis que les sciences et technologies jouent un rôle de plus en plus important en tant que nouveau pilier de la coopération bilatérale.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé que les deux parties continuent, dans les temps à venir, à renforcer les échanges et les contacts par tous les canaux, et mettent en œuvre efficacement le Plan d’action pour la période 2026-2028 destiné à concrétiser la Déclaration commune sur l’élévation des relations Vietnam - France au niveau de Partenariat stratégique intégral.

Il a également proposé de promouvoir des projets stratégiques et emblématiques dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, et d’élargir la coopération scientifique et technologique dans des secteurs tels que l’aérospatiale, l’énergie, les infrastructures, le ferroviaire à grande vitesse, le nucléaire à des fins pacifiques, la cybersécurité et les minerais critiques.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a par ailleurs proposé que les organes législatifs des deux pays continuent de jouer pleinement leur rôle dans le suivi de la mise en œuvre des accords de coopération. Il a souhaité que l’Assemblée nationale française achève rapidement la ratification de l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA), que la France continue de jouer un rôle actif au sein de l’Union européenne, soutienne le renforcement des relations Vietnam - UE et contribue à résoudre les questions liées au "carton jaune" appliqué à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi qu’à la liste des juridictions non coopératives en matière fiscale.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a également demandé au président du Sénat français et aux parlementaires français de prêter attention à la communauté vietnamienne en France et de favoriser les conditions permettant à celle-ci de stabiliser sa vie, de s’intégrer et de contribuer activement à la société d’accueil, tout en continuant à jouer son rôle de passerelle d’amitié entre les deux pays.

Le président du Sénat Gérard Larcher a estimé que les deux pays disposaient encore d’importantes possibilités d’élargir leur coopération, notamment dans les sciences et technologies, l’innovation, l’aérospatiale, la transition énergétique et le développement durable. Il a exprimé le souhait de poursuivre le renforcement de la coopération entre les organes législatifs des deux pays et réaffirmé son soutien à la promotion des relations Vietnam - UE.

Le président du Sénat français a affirmé que l’organe législatif de France examinerait activement la ratification de l’EVIPA. Il a également indiqué que la France continuerait de faire entendre sa voix en faveur du Vietnam auprès de la Commission européenne (CE), notamment pour promouvoir la levée du "carton jaune" appliqué à la pêche INN concernant les exportations de produits halieutiques vietnamiens, ainsi que la question de la liste des juridictions non coopératives en matière fiscale.

Intensifier les contacts parlementaires

Les deux dirigeants ont salué le rôle de passerelle joué par les Groupes parlementaires d’amitié de l’Assemblée nationale vietnamienne et du Parlement français, contribuant à renforcer les échanges et la compréhension mutuelle et à promouvoir une coopération concrète entre les organes législatifs ainsi que les relations entre les deux pays. Les deux parties sont convenues de continuer à créer des conditions favorables pour permettre aux Groupes parlementaires d’amitié d’intensifier leurs contacts et leurs échanges et de jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre des volets de coopération du Partenariat stratégique intégral Vietnam - France.

Les deux dirigeants ont également salué le rôle de la coopération décentralisée, considérée comme l’une des particularités des relations Vietnam - France. Le président du Sénat français a accepté de promouvoir le succès de la 13e Conférence de coopération décentralisée Vietnam - France, qui se tiendra en France en 2027, afin de renforcer les liens entre les collectivités locales, d’élargir la coopération économique et culturelle et de favoriser les échanges entre les peuples.

S’agissant de la communauté vietnamienne, le président du Sénat français a salué la communauté vietnamienne en France, qui se développe et s’intègre de mieux en mieux dans la société d’accueil. Il a souligné qu’elle participait non seulement à la vie politique, socio-économique en France, mais contribuait également au développement des relations d’amitié entre le Vietnam et la France.

Échangeant sur la situation internationale et régionale, les deux parties sont convenues de continuer à valoriser l’efficacité des mécanismes de coopération existants, de renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux, de défendre la Charte des Nations unies et le droit international et de régler les différends par des moyens pacifiques.

Elles ont réaffirmé l’importance de préserver la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

VNA/CVN