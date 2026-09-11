La diplomatie locale, catalyseur d’innovation et de trajectoires durables

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a inauguré vendredi 11 septembre dans le quartier de Vung Tàu la Conférence des maires dans le cadre du 3 e Dialogue d’amitié de Hô Chi Minh-Ville, placée sous le thème "Diplomatie locale : moteur de l’innovation et de la croissance durable".

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Photo : VNA/CVN

L’événement a rassemblé des représentants d’organismes centraux et locaux du Vietnam, les chefs de 35 délégations locales et des partenaires internationaux venus de plus de 20 pays, ainsi que des experts en économie, finance, science et technologie, et des représentants d’entreprises vietnamiennes et internationales.

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Lôc Hà, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que, face à la complexité et à l’imprévisibilité croissantes des défis mondiaux, les villes jouent un rôle de plus en plus important dans la création de nouveaux moteurs de développement pour chaque nation, chaque région et le monde.

L’expérience a montré qu’à l’ère de la mondialisation, aucune ville ni localité ne peut relever seule tous les défis du développement. La coopération est donc la clé pour garantir un avenir durable, tant pour les villes que pour les nations, a-t-il déclaré.

En tant que l’une des localités pionnières du Vietnam en matière de relations extérieures et d’intégration internationale, Hô Chi Minh-Ville cherche à transformer ses liens internationaux en ressources concrètes pour le développement, notamment par la mobilisation de capitaux, de connaissances, de technologies, d’expertise en gestion et de normes avancées.

Nguyên Lôc Hà a affirmé que le thème du Dialogue d’amitié 2026 reflète à la fois les besoins de développement de la ville et sa détermination à transformer les relations d’amitié, de confiance et de coopération en ressources pour un développement commun.

Photo : VNA/CVN

Cette rencontre vise à partager des expériences sur le rôle des autorités locales dans la politique étrangère nationale et à promouvoir des mécanismes permettant de traduire les accords et engagements politiques en projets concrets et en résultats mesurables.

De son côté, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Hoàng Long a affirmé que le ministère des Affaires étrangères et les organes de représentation diplomatiques du Vietnam à l’étranger sont prêts à accompagner les localités et les entreprises, non seulement dans l’élargissement de leurs relations, mais aussi dans la recherche d’opportunités, la mise en relation avec des partenaires, la mobilisation de ressources et la résolution de problèmes concrets.

Le responsable a exhorté les localités et les entreprises vietnamiennes et internationales à renouveler leur approche et leurs méthodes de coopération, en passant de la coopération à la co-création et du transfert au développement conjoint. Les initiatives issues de ce dialogue contribueront à approfondir et à pérenniser la coopération entre Hô Chi Minh-Ville, d’autres localités vietnamiennes et leurs partenaires internationaux.

Au cours du dialogue, les délégués ont analysé le rôle proactif des autorités locales dans la mise en œuvre de la politique étrangère nationale et ont encouragé des modèles de coopération concrets, adaptés aux besoins et aux atouts de chaque localité.

À l’issue de la Conférence des maires, les participants devraient adopter la Déclaration du 3e Dialogue d’amitié de Hô Chi Minh-Ville 2026, dans laquelle ils reconnaîtront le rôle important de la diplomatie locale au sein de la politique étrangère nationale.

VNA/CVN