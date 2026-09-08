Le Premier ministre au 18e Sommet des BRICS et en visite en Inde

Le Premier ministre Lê Minh Hung à la tête d'une haute délégation vietnamienne, participera au 18 e Sommet du BRICS et effectuera des activités bilatérales en Inde du 12 au 13 septembre 2026.

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Photo : Duong Giang/VNACVN

Ce déplacement sera fait sur invitation du Premier ministre indien Narendra Modi.

Les BRICS sont actuellement composés de 11 pays : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie, l’Indonésie et l’Iran. Ils servent de forum de coordination politique et diplomatique pour les pays du Sud et de coordination dans les domaines les plus divers.

Le Vietnam est le 10e pays partenaire des BRICS, aux côtés de la Biélorussie, de la Bolivie, du Kazakhstan, de Cuba, de la Malaisie, du Nigéria, de la Thaïlande, de l’Ouganda et de l’Ouzbékistan.

VNA/CVN