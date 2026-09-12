Le haut dirigeant Tô Lâm achève avec succès sa visite officielle en France

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté Paris dans la soirée du 11 septembre, concluant avec succès sa visite officielle en France ainsi que sa participation au Sommet international sur l’espace, à l’invitation du président Emmanuel Macron.

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Photo : VNA/CVN

À l’aéroport d’Orly, la délégation vietnamienne a été saluée, du côté français, par Eleonor Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger ; l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet ; et un représentant du protocole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Du côté vietnamien, étaient présents l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, et son épouse ; la cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, Nguyên Thi Vân Anh ; ainsi que des responsables et membres du personnel de l’ambassade du Vietnam en France.

Au cours de la visite, le secrétaire général et président Tô Lâm s’est entretenu avec le président Emmanuel Macron et a assisté à la cérémonie de remise de documents de coopération entre les deux pays. Il a également rencontré des dirigeants de plusieurs grands groupes et entreprises français et vietnamiens, le Premier ministre français Sébastien Lecornu, le président du Sénat, Gérard Larcher, et le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a en outre participé au Sommet spatial à Paris et rencontré plusieurs dirigeants étrangers, dont le président serbe, le président de la République du Congo, le Premier ministre bulgare, le président finlandais, le Premier ministre luxembourgeois et la présidente de la Commission européenne, afin de promouvoir les relations de coopération avec ces partenaires importants. Il a également visité plusieurs centres français de recherche dans les domaines des technologies et de l’énergie et rencontré des experts vietnamiens dans le secteur technologique.

Durant son séjour, Tô Lâm et son épouse ont déposé des fleurs devant le monument dédié au Président Hô Chi Minh, dans le parc de Montreau, à Montreuil, et rencontré des responsables et membres du personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en France.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Emmanuel Macron a remis à Tô Lâm la Grand‑Croix de la Légion d’honneur, l’une des plus hautes distinctions de la République française. Instituée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d’honneur demeure la plus prestigieuse décoration nationale.

Déclaration conjointe sur l’accélération de la mise en œuvre du Partenariat stratégique global

Les deux pays ont adopté une Déclaration conjointe sur l’accélération de la mise en œuvre du Partenariat stratégique global. Lors des rencontres et échanges, ils se sont félicités des avancées substantielles enregistrées dans la relation bilatérale, en moins de deux ans après son élévation au niveau de Partenariat stratégique global.

Pour la période à venir, Tô Lâm et Emmanuel Macron sont convenus de maintenir régulièrement les contacts de haut niveau et les échanges à tous les niveaux, par tous les canaux - Parti, gouvernement, parlement et échanges humains -, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants et d’approfondir les coopérations sectorielles afin de répondre aux besoins de développement dans le nouveau contexte.

Dans une vision tournée vers l’avenir, le Vietnam et la France entendent tirer parti de l’expérience et des atouts de la France, grande puissance scientifique en Europe, et faire de la coopération scientifique et technologique un pilier de la coopération entre les deux pays dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du Partenariat stratégique global. Les efforts porteront en priorité sur des domaines stratégiques tels que l’aérospatiale, les minerais critiques, la technologie quantique, les technologies énergétiques et marines, ainsi que la recherche au service du développement durable et de la lutte contre le changement climatique.

Les deux pays sont également convenus de mieux exploiter le potentiel des domaines de coopération traditionnels et de passer à des modèles de partenariat plus inclusifs et plus efficaces. Ils ont souligné l’importance de promouvoir les échanges humains, en favorisant les coopérations dans le domaine culturel, notamment la préservation et la promotion du patrimoine, les échanges artistiques et les industries culturelles, à travers l’organisation de Semaines ou Journées culturelles dans chaque pays, avec en premier lieu la Journée du Vietnam en France prévue en octobre 2026. La coopération dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la formation sera également approfondie.

Soutien mutuel au sein des forums multilatéraux

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général et président Tô Lâm a demandé à la France de continuer à favoriser l’intégration et le développement durable de la communauté vietnamienne en France, ainsi que de mettre en place des mécanismes permettant de valoriser pleinement les compétences des experts, intellectuels et scientifiques vietnamiens. Ceux-ci pourront ainsi contribuer au développement de la société d’accueil tout en servant de passerelle au renforcement de la relation bilatérale.

Sur les enjeux régionaux et internationaux, le Vietnam et la France s’engagent à renforcer leur concertation et leur coordination au sein des instances multilatérales et régionales, notamment aux Nations unies et dans le cadre de la coopération ASEAN ‑ Union européenne, dont ils soutiennent le rapprochement.

La visite officielle en France du secrétaire général et président Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, réaffirme l’importance que le Vietnam accorde au partenariat stratégique global avec la France. Elle ouvre également de nouvelles perspectives, en mettant en relation les atouts français dans les sciences, les technologies, l’innovation et les domaines stratégiques avec les besoins émergents du développement vietnamien.

VNA/CVN