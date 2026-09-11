Réception d’archives sur le Président Hô Chi Minh remises par la France

La France a remis au Vietnam de précieux documents d’archives sur le Président Hô Chi Minh, contribuant à enrichir les sources consacrées à l’histoire révolutionnaire du Vietnam, à valoriser la mémoire historique commune et à approfondir les relations Vietnam - France.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm, le vice-chef du Bureau du Comité central du PCV, Vo Thành Hung, a reçu, le 10 septembre, des archives consacrées au Président Hô Chi Minh, remises par les Archives nationales d’outre-mer, relevant du ministère français de la Culture, en coordination avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE).

Ces documents sont destinés à la recherche, à la conservation et à la présentation au Musée du Parti communiste du Vietnam.

Lors de la cérémonie, Vo Thành Hung a remercié le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères ainsi que les organismes concernés pour avoir préservé et remis au Vietnam ces documents d’une grande valeur historique. Il a souligné la portée particulière de cet événement, qui intervient à l’occasion du 115e anniversaire de l’arrivée du Président Hô Chi Minh en France.

Selon lui, ces archives constituent une précieuse source historique, témoignant des liens entre l’histoire révolutionnaire vietnamienne et les mouvements progressistes en France, ainsi que de la place particulière de la France dans le parcours révolutionnaire de Hô Chi Minh.

Vo Thành Hung a estimé que ces documents enrichiraient les ressources destinées à la recherche, à la conservation et à la présentation au Musée du Parti communiste du Vietnam, ainsi que la mémoire historique commune des deux peuples. Il a proposé aux institutions d’archives et aux musées des deux pays de renforcer leurs échanges d’expériences, notamment dans la numérisation, l’exploitation et la valorisation des documents consacrés au Président Hô Chi Minh, à l’histoire révolutionnaire du Vietnam et aux relations Vietnam - France.

Romain Joulia, directeur des Archives nationales d’outre-mer, s’est félicité de cette remise, soulignant l’importance de la conservation, de l’étude et du partage des archives historiques pour permettre au public et aux jeunes générations de mieux connaître les périodes importantes de l’histoire des relations entre les deux pays.

Il a estimé que cette remise témoignait de l’esprit de coopération et de confiance entre les deux parties et s’est déclaré prêt à promouvoir les échanges entre les institutions d’archives, de recherche et les musées des deux pays, notamment en matière d’exploitation, de numérisation et de valorisation des documents liés au Vietnam et aux relations Vietnam - France.

Cette remise contribue à enrichir les collections du Musée du Parti communiste du Vietnam et à préserver et valoriser les documents historiques liés au Président Hô Chi Minh et à la révolution vietnamienne, tout en renforçant la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples.

VNA/CVN