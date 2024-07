Vietnam - République de Corée

Coopérer dans les domaines du développement urbain et du logement social

Le ministre vietnamien de la Construction, Nguyên Thanh Nghi, s'est entretenu le 16 juillet avec son homologue sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports (MOLIT) Park Sanwoo sur la coopération en matière de développement urbain et de logement social.

Lors de l'entretien, les deux parties ont évalué les résultats obtenus depuis la signature du mémorandum de coopération entre les deux ministères en mars 2018, discuté de la politique et des orientations de développement du Vietnam en général et du secteur de la construction en particulier, et convenu le contenu de la coopération bilatérale dans les temps à venir.

Au cours des cinq dernières années, les deux ministères ont maintenu les échanges de délégations à tous les niveaux, intensifié les échanges d'informations et le partage d'expériences, organisé de nombreuses conférences et séminaires internationaux thématique, mis en œuvre des projets d'aide non remboursable du gouvernement sud-coréen pour le ministère vietnamien de la Construction. En outre, les deux parties ont mis en œuvre un programme de coopération sur l'envoi des experts de la société publique de logement Korea Land and Housing Corp. (LH) au ministère vietnamien de la Construction, le partage des connaissances sur le développement du logement social, et l'organisation des formations de courte durée...

Dans les temps à venir, le ministère vietnamien de la Construction a demandé à la partie sud-coréenne de continuer à promouvoir les projets d'APD du gouvernement sud-coréen accordés au ministère vietnamien de la Construction dans les domaines du développement urbain et du logement social et de créer des conditions permettant aux cadres du ministère de la Construction de participer à des cours de formation à court terme et programmes de partage de connaissances.

Lors de leur entretien, les deux parties ont convenu de créer des conditions favorables pour que les entreprises sud-coréennes mettent en œuvre le Programme de partenariat pour la croissance urbaine (UDPP) pour lequel Korea Land and Housing Corp. (LH) a signé un protocole d'accord avec des localités vietnamiennes telles que Bac Ninh, Bac Giang, Hung Yên, Thanh Hoa, Binh Duong.

À cette occasion, le ministre Nguyên Thanh Nghi a émis son espoir que la partie sud-coréenne continuerait à partager ses expériences avec le Vietnam dans l'élaboration de la loi sur la gestion du développement urbain.

S'exprimant lors de l'entretien, le ministre Park Sanwoo a déclaré que son ministère souhaitait renforcer la coopération avec celui vietnamien de la Construction. La partie sud-coréenne est toujours prête à partager ses expériences et à aider le ministère vietnamien de la Construction dans le développement des infrastructures, contribuant à promouvoir la croissance économique du Vietnam, a-t-il précisé.

Lors de l'entretien, Nguyên Thanh Nghi et Park Sangwoo ont signé un mémorandum de coopération entre les deux ministères dans le développement urbain et le logement social.

