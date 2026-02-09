Hanoï Metro ajuste ses heures de pointe et déploie un nouvel horaire d’exploitation

La Sarl unilatérale Hanoï Metro a annoncé le 8 février qu'en application des directives du Service municipal de la construction de Hanoï, cette société doit rajuster des horaires des heures de pointe ainsi que l’adoption d’un nouveau diagramme de circulation des rames effectives à compter du 9 février.

Cette mesure s’applique simultanément sur la ligne ferroviaire urbaine numéro 2A (Cat Linh - Hà Dông) et sur la section surélevée de la ligne 3.1 (Nhôn - Gare de Hanoï) afin de mieux satisfaire l'affluence croissante des usagers.

Photo : PL/CVN

Désormais, les créneaux de haute fréquentation sont élargis de 06h30 à 09h00 et de 16h30 à 19h30, durant lesquels la cadence sera maintenue à une rame toutes les six minutes. Auparavant, ces périodes de pointe se limitaient respectivement à 08h30 et 18h30. Pour les intervalles de 05h30 à 06h00 et de 09h00 à 16h30, la fréquence demeure fixée à dix minutes par trajet.

En revanche, entre 19h30 et 22h00, l’intervalle entre deux passages passera à quinze minutes, contre dix minutes précédemment. L’amplitude horaire globale de service reste inchangée, s’étendant quotidiennement de 05h30 à 22h00. Durant les week-ends et les jours fériés, une fréquence constante de dix minutes sera appliquée sur l’ensemble du réseau des deux lignes précitées.

Selon la direction de Hanoï Metro, cette restructuration opérationnelle constitue une étape indispensable pour se conformer à la Décision N°01/2026 du 4 janvier 2026 du Comité populaire municipal relative à la régulation de la circulation routière. L’objectif est d’optimiser la capacité de transport tout en garantissant une expérience de mobilité sécurisée, pratique et écoresponsable, particulièrement lors des flux massifs de passagers.

Parallèlement, l’entreprise a franchi une étape technologique majeure avec l’activation intégrale, depuis le 1er février, du système de contrôle des billets par identification biométrique et authentification électronique sur la ligne 3.1, un dispositif déjà déployé sur la ligne 2A depuis novembre 2025. En liaison étroite avec ses partenaires financiers, Hanoï Metro a également diversifié ses solutions de paiement scriptural. Via son application dédiée, les usagers peuvent désormais régler leurs titres de transport par virement bancaire, cartes internationales Visa ou portefeuilles électroniques tels que MoMo, ShopeePay et VNPT Money, offrant ainsi une commodité maximale aux voyageurs.

Pour encourager cette transition numérique, de nombreux avantages tarifaires et programmes de soutien sont proposés. Jusqu’au 28 février, les détenteurs de cartes Visa bénéficient d’une gratuité totale lors du passage des portiques de sécurité. De même, les billets unitaires achetés via l’application Hanoï Metro pour la ligne 3.1 seront intégralement pris en charge jusqu’au 21 mars 2026.

Par ailleurs, ShopeePay offre une réduction de 99% sur les dix premiers billets mensuels jusqu’à fin février, tandis que les utilisateurs de MoMo reçoivent un ticket gratuit avec le code "METROHN". VNPT Money offre la gratuité pour cinq trajets jusqu’au 16 février. Les politiques sociales de la ville restent inchangées, garantissant la gratuité pour les seniors, les enfants de moins de 6 ans, les personnes handicapées et les ménages démunis.

VNA/CVN