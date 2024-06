Le test de compétence en langue vietnamienne attire une participation record

Le test a attiré 889 candidats venus de 39 localités japonaises. Leur âge moyen est d’environ 40 ans, le plus âgé ayant 86 ans et le plus jeune étant un lycéen de 8 ans. Le taux de réussite a augmenté de 16,7% à la première édition à 43,5% en 2023.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Association pour la vulgarisation et l’échange des langues des pays d’Asie du Sud-Est au Japon, Fujino Masayoshi, a exprimé sa joie que la 7e édition ait attiré le plus grand nombre de candidats jamais enregistré.

À l’exception de l’année 2020 où la pandémie de COVID-19 a sévi sur le monde entier, le test est organisé annuellement, offrant aux Japonais apprenant la langue vietnamienne un terrain de jeu adapté pour examiner leurs capacités, a-t-il ajouté.

De son côté, le président du conseil d’administration de l’association à but non lucratif Bunsai Gakuen, Ise Yoji, a noté que l’édition 2024 avait enregistré le plus grand nombre de candidats. Cela montre la croissance de plus en plus du nombre de Japonais apprenant la langue vietnamienne et de leur intérêt pour le Vietnam.

Selon le responsable japonais, le Vietnam est un pays à croissance économique rapide dans la région d’Asie du Sud-Est. Il a exprimé sa conviction que le Vietnam continuera à se développer et à renforcer sa position et son influence dans le monde.

VNA/CVN