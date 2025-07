EVIPA : Berlin franchit une nouvelle étape vers la ratification

Le gouvernement fédéral allemand a officiellement soumis, le 23 juillet, au Bundestag (Assemblée parlementaire) le projet de loi portant ratification de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA).

Il s'agit du fruit de plusieurs années de coopération entre les gouvernements vietnamien et allemand, avec le soutien actif des milieux d’affaires et des partenaires européens.

Lors de sa 11ᵉ réunion, le cabinet allemand a approuvé les projets de loi relatifs aux accords de protection des investissements conclus par l’UE avec le Vietnam et Singapour. Ces textes visent à renforcer les liens économiques avec l’Asie du Sud-Est et complètent les accords de libre-échange déjà en vigueur avec Singapour depuis 2019 et avec le Vietnam depuis 2020.

Début juillet, en marge du Sommet mondial des femmes à Berlin, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân s’est entretenue avec le vice-président du Bundestag, Bodo Ramelow. Celui-ci a salué le lancement du processus de consultation pour la ratification de l’EVIPA, soulignant son importance pour dynamiser les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux.

L’Allemagne est le premier partenaire commercial du Vietnam en Europe, tandis que le Vietnam est le plus important partenaire de l’Allemagne en Asie du Sud-Est. Grâce au soutien actif de Berlin à l’EVFTA, les exportations vietnamiennes vers l’Allemagne ont enregistré une croissance annuelle moyenne de plus de 10 % ces dernières années.

Les deux économies sont largement complémentaires : le Vietnam se distingue dans les secteurs des biens de consommation, des services, de l’agroalimentaire, du numérique et des technologies de l'information, tandis que l’Allemagne excelle dans l’industrie lourde, la mécanique, les matériaux et les technologies vertes.

Fin 2023, l’Allemagne se classait au 17ᵉ rang des investisseurs au Vietnam avec 463 projets totalisant 2,68 milliards de dollars. Au premier semestre 2024, ce chiffre est passé à 472 projets, représentant un capital enregistré de 2,76 milliards de dollars.

Dans le cadre de sa stratégie de diversification, l’Allemagne considère le Vietnam comme une destination d’investissement stratégique, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la transition verte, de la fabrication, de la logistique et de l’éducation.

