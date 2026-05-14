Le café vietnamien s’impose sur le marché premium en Allemagne

Les entreprises ont estimé que le marché allemand du café évolue progressivement d’une prédominance de l’Arabica vers le Robusta de haute qualité, en raison de l’impact du changement climatique sur l’offre mondiale.

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Photo : CTV/CVN

Le 5 mai, au centre de conférences MOA Meet Berlin, en Allemagne, s’est officiellement ouvert le Kaffee Campus 2026, grand rendez-vous consacré au café, organisé par l’Association allemande du café torréfié.

Cet événement représente une opportunité importante pour les entreprises vietnamiennes de s’imposer davantage sur le segment du café haut de gamme et de répondre aux normes strictes de l’Union européenne.

Le Kaffee Campus 2026 se tient dans un contexte marqué par une forte transition de l’industrie mondiale du café vers des modes de consommation plus durables et une meilleure transparence en matière de traçabilité.

Réunissant des centaines d’experts, de torréfacteurs et d’importateurs européens de premier plan, l’événement ne se limite pas à la présentation de produits. Il constitue également une plateforme B2B spécialisée, propice à la signature de contrats commerciaux et d’approvisionnement.

Au pavillon vietnamien, organisé par le Bureau commercial du Vietnam en Allemagne, des entreprises telles que Phuc Sinh Corporation, Dung Loi ou Don Elephant ont apporté un souffle nouveau au marché. Elles se distinguent par des modèles de production adaptés au changement climatique et un accent mis sur le concept de "Clean Label", répondant aux attentes croissantes des consommateurs allemands.

Le Kaffee Campus 2026 marque aussi une évolution notable des entreprises vietnamiennes, qui passent progressivement du rôle de fournisseurs de matières premières à celui de producteurs de cafés de spécialité et de cafés torréfiés sous marque propre.

Selon Christian Kallenbrunnen, responsable marketing de l’Association allemande du café torréfié, les membres de l’association privilégient de plus en plus un approvisionnement direct auprès des pays producteurs, dont le Vietnam, notamment en café vert de haute qualité, afin de proposer aux consommateurs allemands des profils aromatiques différenciés.

L’Allemagne est actuellement le premier importateur de café vert en Europe, avec un marché estimé à près de 20 milliards d’euros. La consommation moyenne y atteint environ 167 litres par habitant et par an.

Avec près de 2.500 torréfacteurs en activité, ce marché offre un important potentiel aux exportateurs vietnamiens.

Linh Uyên, directrice de la société Don Elephant, a souligné que le marché européen s’intéresse actuellement beaucoup aux modèles fondés sur des "personnes réelles et des histoires authentiques"

Selon elle, l’avantage concurrentiel ne réside plus seulement dans les volumes, mais aussi dans l’histoire qui entoure chaque grain de café, qu’il s’agisse des coopératives de minorités ethniques ou des techniques de culture sous couvert forestier primaire.

Les entreprises ont estimé que le marché allemand évolue progressivement d’une prédominance de l’Arabica vers le Robusta de haute qualité, en raison de l’impact du changement climatique sur l’offre mondiale. Bien que le Vietnam soit le deuxième exportateur vers l’Allemagne (1,22 milliard de dollars en 2025), son café reste majoritairement destiné à la production industrielle et souffre d’un déficit d’image de marque.

Andreas Giest, président de l’Association allemande du café torréfié, a soulignéque le Vietnam est encore perçu comme un fournisseur de café industriel.

Selon lui, pour s’imposer davantage sur le segment des cafés de spécialité dans ce marché prometteur, les entreprises vietnamiennes doivent développer activement leurs marques et démontrer la qualité de leurs gammes d’Arabica et de Robusta premium.

Malgré sa position de deuxième exportateur de café vers l’Allemagne, juste derrière le Brésil, le secteur vietnamien fait face à de nouvelles barrières techniques.

Dang Thi Thanh Phuong, conseillère commerciale et représentante du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce en Germany a estimé que les grandes entreprises respectent déjà efficacement les réglementations du marché, les exigences de traçabilité ainsi que les certifications internationales en matière d’agriculture durable, telles que Rainforest Alliance, ainsi que les normes de responsabilité sociale.

Cependant, la principale limite demeure l’absence de marques vietnamiennes fortes, la majorité des entreprises se contentant encore d’exporter du café vert vers le marché allemand.

Par ailleurs, le règlement européen contre la déforestation (EUDR), les certifications d’indication géographique ainsi que les règles encadrant les activités d’import-export constituent aujourd’hui des défis majeurs pour les entreprises vietnamiennes.

Afin de surmonter ces obstacles, les entreprises recommandent aux autorités compétentes de renforcer l’accompagnement des petites et nouvelles entreprises afin qu’elles puissent rapidement se conformer aux réglementations européennes.

Cette conformité est considérée comme le "laissez-passer" indispensable pour permettre au café vietnamien d’intégrer rapidement les grandes chaînes de supermarchés allemandes.

En clôture de Kaffee Campus 2026, une session de dégustation (cupping session) a permis aux participants de découvrir les caractéristiques du café vietnamien, apprécié pour son intensité, sa richesse en caféine et la profondeur de ses arômes.

À cette occasion, le Bureau commercial du Vietnam en Allemagne a également invité les partenaires et importateurs allemands à participer au Salon international de la chaîne d’approvisionnement 2026, prévu du 3 au 5 septembre à Hô Chi Minh-Ville.

Thu Huong/CVN