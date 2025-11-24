Le PM rentre à Hanoï, concluant avec succès sa tournée au Koweït, en Algérie et en Afrique du Sud

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, est rentré le 24 novembre à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoï, au terme de ses visites officielles réussies au Koweït et en Algérie, ainsi que sa participation au Sommet du G20 et de ses activités bilatérales en Afrique du Sud.

Photo : VNA/CVN

Pendant cette tournée de neuf jours, le Premier ministre a mené un programme dense et particulièrement productif, comprenant près de 80 activités. Il a eu des entretiens et entrevues avec les plus hauts dirigeants des trois pays, prononcé des discours politiques, rencontré des responsables et des chefs d’entreprise, visité des sites socio-économiques et participé à des forums économiques…

Un point culminant de cette tournée a été l’élévation des relations au statut de Partenariat stratégique avec le Koweït, l’Algérie et l’Afrique du Sud. Il s’agit d’une avancée majeure, ces trois pays étant les premiers de leurs régions respectives avec lesquels le Vietnam établit un tel partenariat. Cette étape ouvre de nouvelles perspectives pour les relations traditionnelles du Vietnam avec le Moyen-Orient et l’Afrique.

Plus d’une dizaine d’accords de coopération ont été signés dans divers domaines, ainsi que plusieurs accords commerciaux et d’investissement entre entreprises vietnamiennes et entreprises hôtes, concrétisant le nouveau cadre de coopération.

En Afrique du Sud, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé activement au Sommet du G20, y prononçant des discours importants et formulant des propositions en faveur d’un développement rapide et durable, pour la paix, l’amitié, la coopération et le progrès dans le monde. Il a également partagé la vision et les efforts de développement du Vietnam avec la communauté internationale.

À cette occasion, il a rencontré plus de 30 dirigeants de nombreux pays et organisations internationales pour discuter de questions bilatérales et de projets concrets.

Malgré un emploi du temps particulièrement chargé, le Premier ministre a pris le temps de rencontrer les communautés vietnamiennes dans ces trois pays. Il a également poursuivi la direction des affaires intérieures, notamment en présidant deux réunions en ligne depuis l’Algérie et l’Afrique du Sud afin de coordonner les efforts de secours face aux inondations dans les provinces au Centre du Vietnam.

Cette tournée s’inscrit pleinement dans la ligne de politique étrangère définie par le XIIIe Congrès national du Parti, renforçant l’intégration internationale du Vietnam. Les résultats obtenus constituent une base solide et une source d’inspiration pour mobiliser les ressources internationales au service du développement national dans la nouvelle période.

VNA/CVN