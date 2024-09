Phan Van Giang a un appel téléphonique avec l'ancien sénateur américain Patrick Leahy

>> Le sénateur Patrick Leahy veut des d’échanges accrus entre jeunesses américaine et vietnamienne

>> Coopération dans l'identification des restes humains en temps de guerre

>> Le ministre de la Défense reçoit une délégation du Congrès américain

Photo : VNA/CVN

Le général Phan Van Giang a précisé qu'en 2023, le ministère vietnamien de la Défense avait produit un documentaire intitulé "Choses extraordinaires" pour honorer les contributions de Patrick Leahy aux relations bilatérales, notamment aux activités visant à surmonter les conséquences de la guerre au Vietnam. Le Fonds pour les victimes de guerre, portant le nom de Patrick Leahy, constitue le premier programme d'aide humanitaire des États-Unis au Vietnam, ouvrant la porte à la résolution des conséquences de la guerre au pays.

Phan Van Giang a souligné que le Vietnam et les États-Unis avaient fait de grands progrès dans la coopération pour surmonter les conséquences laissées par la guerre. Pour le Vietnam, résoudre les conséquences de la guerre est un domaine de coopération humanitaire qui préoccupe grandement l’État, le gouvernement, l’armée et le peuple vietnamiens. Chaque projet mis en œuvre avec succès a contribué à guérir les blessures du passé, renforcer la confiance et ouvrir la porte à une coopération future entre le Vietnam et les États-Unis.

Il a souhaité continuer à bénéficier du soutien des États-Unis, avec la priorité accordée aux projets de traitement de la pollution à la dioxine dans la zone aéroportuaire de Biên Hoa, de traitement des sols contaminés par la dioxine à l'aéroport de Phù Cat, de règlement des conséquences des bombes et mines non explosées, de fourniture des informations, des documents, des équipements de soutien et d'une technologie de test ADN pour servir à la recherche et à la collecte des restes des martyrs vietnamiens perdus ou disparus pendant la guerre. De son côté, le Vietnam s'engage à continuer de se coordonner étroitement avec les États-Unis dans la recherche des soldats américains portés disparus pendant la guerre au Vietnam (MIA).

Il a souhaité que Patrick Leahy continue à apporter ses contributions importantes à la promotion des relations Vietnam - États-Unis en général, ainsi qu'à la coopération pour régler les conséquences de la guerre, en particulier.

Saluant la première visite officielle du général Phan Van Giang aux États-Unis en tant que ministre de la Défense du Vietnam, Patrick Leahy a hautement apprécié et a exprimé sa joie face au développement des relations Vietnam - États-Unis ces dernières années. Les deux pays ont surmonté leurs différences et leurs souffrances de la guerre pour coopérer pour un avenir meilleur et ont récemment élevé leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique intégral.

Patrick Leahy a déclaré que lui et de nombreux membres du Congrès américain avaient un attachement particulier au Vietnam et faisaient toujours de leur mieux pour contribuer aux relations entre les deux pays, en particulier en maintenant et en promouvant les activités liées à la résolution des conséquences de la guerre telles que le déminage, la désintoxication de la dioxine, l’assistance aux handicapées au Vietnam...

Il a souhaité que dans les temps à venir, la coopération en matière de règlement des conséquences de la guerre continue d'être le fondement de la promotion des relations plus solides entre le Vietnam et les États-Unis, contribuant ainsi à aider les deux pays à atteindre leurs objectifs communs en matière de paix et de prospérité.

Immédiatement après l'appel téléphonique, le général Phan Van Giang a eu une rencontre avec l'ambassadeur vietnamien aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung et le personnel de l'ambassade.

Il a demandé à l’ambassade d’être un pont d'amitié et de coopération entre les deux pays, de rechercher de manière proactive et de proposer rapidement au Parti, à l'État et aux forces armées des solutions pour promouvoir un partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis de plus en plus approfondi, pratique et efficace.

VNA/CVN