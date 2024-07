Le PM préside une visio-conférence sur la mise en œuvre de lois et résolutions de l’AN

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a présidé mardi 30 juillet une visio-conférence nationale sur la mise en œuvre de certaines lois et résolutions adoptées par la XV e Assemblée nationale (AN).

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par le gouvernement et le Comité permanent de l'Assemblée nationale, l'événement a réuni des dirigeants des 63 provinces et grandes villes.

Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a souligné que l’édification et le perfectionnement des institutions constituaient l'une des trois percées stratégiques et des grandes options du le Parti et de l'État.

Depuis le début de ce mandat, le gouvernement a organisé 28 réunions thématiques sur l'élaboration des lois et publié plus de 380 décrets…, a-t-il ajouté.

Lors de ses sessions, l’Assemblée nationale (XVe législature) a adopté un grand nombre de lois et de résolutions (plus de 60 documents), dont de nombreux textes importants tels que la Loi foncière, la Loi sur les affaires immobilières, la Loi sur les logements, la Loi sur les établissements de crédit, des Résolutions sur le pilotage de mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de différentes localités... En particulier, lors de sa 7e session, l'Assemblée nationale a adopté 11 lois et trois Résolutions, et a ajusté le Programme d'élaboration de lois et ordonnances en 2024 et neuf Résolutions concernant des questions socio-économiques, a-t-il rappelé.

Lors de la conférence, le Premier ministre a demandé aux participants de se concentrer sur une compréhension approfondie des nouveaux points, des contenus clés, des exigences et des tâches principales pour bien appliquer les lois et les résolutions nouvellement promulguées. Il leur a également recommandé d’examiner les résultats obtenus lors du processus de mise en œuvre de certaines lois adoptées par la XVe Assemblée nationale.

VNA/CVN