Vietnam - Koweït : entretien téléphonique entre les deux Premiers ministres

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu le 9 mars par téléphone avec son homologue koweïtien Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, afin d’échanger sur la situation régionale et les relations bilatérales.

Photos : VNA/CVN

Rappelant l’accueil chaleureux réservé par l’Émir, le Premier ministre, les hauts dirigeants et le peuple koweïtiens à la délégation vietnamienne de haut niveau lors de sa visite en novembre 2025, le chef du gouvernement vietnamien a proposé aux deux parties de continuer d’accorder une attention particulière à la mise en œuvre des accords conclus, afin de promouvoir un développement de plus en plus substantiel et efficace du partenariat stratégique Vietnam - Koweït.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également exprimé sa profonde préoccupation face à l’évolution du conflit en cours au Moyen-Orient et a partagé les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de la région.

Il a salué et encouragé le Koweït ainsi que les parties concernées à faire preuve de retenue, à intensifier les efforts de désescalade et à rechercher des solutions pacifiques pour la région, sur la base du respect du droit international et de la Charte des Nations unies, tout en garantissant les intérêts légitimes de toutes les parties. Le Vietnam s’est déclaré prêt à contribuer activement à ce processus.

De son côté, le Premier ministre koweïtien Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah a remercié Pham Minh Chinh et les hauts dirigeants vietnamiens pour avoir partagé les difficultés rencontrées par les populations de la région dans le contexte actuel. Il a également salué le rôle, la bonne volonté et le sens des responsabilités du Vietnam dans les efforts visant à rechercher des solutions pacifiques au Moyen-Orient.

Dans un contexte de conflit complexe, le chef du gouvernement vietnamien a remercié le gouvernement koweïtien et exprimé le souhait qu’il continue de soutenir les efforts visant à garantir la sécurité des citoyens vietnamiens présents au Koweït, tout en facilitant, si nécessaire, les opérations d’évacuation.

Le chef du gouvernement koweïtien a assuré que son pays coopérerait étroitement afin de garantir la sécurité des ressortissants vietnamiens et de faciliter leur évacuation en cas de besoin.

Répondant à la proposition de son homologue vietnamien, le Premier ministre du Koweït a également marqué son accord pour coordonner avec les partenaires concernés l’examen de la poursuite de l’approvisionnement en pétrole brut du Vietnam, tout en convenant de renforcer la coopération énergétique entre les deux pays dans les temps à venir.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à charger leurs ministères et organismes compétents de mettre en œuvre les résultats obtenus lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Koweït en novembre 2025, avec la détermination de traduire les engagements et accords conclus à cette occasion en coopérations concrètes et substantielles, notamment dans l’énergie, la sécurité alimentaire, l’industrie halal et le tourisme.

VNA/CVN