Élections 2026 : inspection des préparatifs du scrutin à Dât Mui (Cà Mau)

Le 8 mars, une délégation de l’Assemblée nationale conduite par son vice-président Trân Quang Phuong a inspecté les préparatifs des élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous échelons pour le mandat 2026-2031 dans la commune de Dât Mui, province de Cà Mau (Sud).

>> Élections législatives et locales : la nation appelée aux urnes

>> Élections législatives : un vice-président de l’AN inspecte les préparatifs à An Giang

>> Élections législatives et locales : vote anticipé dans les zones spéciales de Truong Sa et Thô Châu

Photo : VNA/CVN

Selon la Commission électorale de la commune de Dât Mui, la localité compte actuellement 14.553 électeurs. Afin de bien préparer le scrutin, la Commission électorale communale a organisé des sessions de formation destinées aux équipes électorales et aux sous-comités spécialisés sur les procédures électorales. À ce jour, les travaux liés à l’impression des bulletins de vote et à la préparation des documents nécessaires au scrutin ont également été achevés et distribués aux équipes électorales.

Afin de garantir une sécurité absolue pour les élections, la police communale et le commandement militaire local ont élaboré des plans et des mesures visant à assurer l’ordre public et la sécurité sociale avant et pendant la journée électorale.

La délégation de l’Assemblée nationale a évalué que la direction et la mise en œuvre des préparatifs par la commune avaient été menées de manière précoce et méthodique, témoignant d’une forte détermination et d’un sens élevé des responsabilités. En particulier, dans la zone de Hon Khoai, les préparatifs ont été renforcés afin d’organiser un vote anticipé le 13 mars.

À Dât Mui, la délégation a également inspecté le bureau de vote N°1 situé dans le hameau Kênh Dao. Le vice-président de l’Assemblée nationale Trân Quang Phuong y a directement examiné et guidé le fonctionnement du bureau de vote.

Il a demandé à la Commission électorale communale de poursuivre la révision des procédures afin de garantir un scrutin sûr, rigoureux et conforme aux exigences fixées.

Après avoir inspecté les préparatifs électoraux à Dât Mui, la délégation s’est rendue rendre visite et encourager les cadres et soldats du commandement du Corps d’armée 12 participant à la construction de projets nationaux majeurs dans la province de Cà Mau. Saluant l’esprit de travail déterminé des unités, Trân Quang Phuong a souligné que ces projets constituaient des ouvrages nationaux importants pour le développement socio-économique, la défense, la sécurité et les relations extérieures dans la région la plus méridionale du pays.

VNA/CVN