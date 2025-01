Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend hommage au Premier ministre Pham Van Dông

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert de l’encens en hommage au Premier ministre Pham Van Dông et a adressé ses meilleurs voeux du Nouvel An lunaire (Têt) à sa famille, lundi 27 janvier à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

En hommage au Premier ministre Pham Van Dông (1906 - 2000), éminent disciple, proche et compagnon de confiance du président Hô Chi Minh, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son profond respect pour le défunt dirigeant, un combattant révolutionnaire loyal, l’un des principaux dirigeants et vétérans de la révolution vietnamienne qui a apporté d’immenses contributions à l’œuvre de libération nationale, d’édification et de défense de la patrie.

Au cours de sa carrière de 75 ans, dont 41 ans au sein du Comité central du Parti, 35 ans au sein du Politburo, 32 ans au poste de Premier ministre et 10 ans comme conseiller du Comité central du Parti, l’influence du Premier ministre Pham Van Dông s’est étendue à la politique, à la socio-économie, à la culture et à la défense et à la sécurité nationales.

Son leadership a été particulièrement remarquable lors des moments clés de l’histoire, comme son rôle à la tête des délégations vietnamiennes à Fontainebleau, en France, en 1946 et à Genève, en Suisse, en 1954, où il a joué un rôle crucial dans la fin de la guerre et le rétablissement de la paix en Indochine.

Les services dévoués rendus par le Premier ministre Pham Van Dông à la cause révolutionnaire de la nation ont été motivés par son intégrité inébranlable, son altruisme et son objectivité, qui lui ont valu l’amour et le respect du peuple vietnamien et de ses amis internationaux.

VNA/CVN