Photo : Vietnamplus/CVN

L’événement a été suivi par Phan Van Hùng, rédacteur en chef adjoint du journal Nhân Dân, l’ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang et l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO.

Sous le thème "Vietnam : une nation pacifique, dynamique, sûre et amicale", le stand présentait des images et des documents sur le président Hô Chi Minh et un Vietnam pacifique, dynamique, sûr et amical.

Présentant lors de la cérémonie d’ouverture, Phan Van Hùng a exprimé l’honneur du journal de participer à cette fête, le décrivant comme une occasion de démontrer les liens traditionnels et étroits entre le Parti communistes du Vietnam (PCV) et le Parti communiste français (PCF).

Photo : VNA/CVN

Vincent Boulet, chef de la commission des affaires étrangères du PCF, a souligné l’importance de la présence du journal Nhân Dân à la Fête de l’Humanité comme symbole de l’amitié entre les deux partis et les deux nations.

Il a également exprimé sa sympathie au Vietnam pour les pertes causées par le typhon Yagi et les inondations qui ont suivi, affirmant que le PCF mobilisait le soutien aux communautés vietnamiennes touchées par le super typho.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a salué la forte solidarité entre les deux nations, en particulier dans les moments difficiles.

La Fête de l’Humanité, la plus grande fête populaire et culturelle annuelle de France, promeut la solidarité internationale, la paix et le progrès social, attirant un grand nombre de participants, en particulier des jeunes et des amis mondiaux du PCF.

VNA/CVN