Le Vietnam affirme son rôle et sa stature sur la scène internationale

Avec des résultats tangibles, le voyage d’affaires à Washington D.C. du secrétaire général du Parti, Tô Lâm (18‑20 février), à l’occasion de la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, marque une nouvelle ère de la diplomatie vietnamienne : proactive, responsable, pragmatique et efficace.

Photo : VNA/CVN

Le voyage d’affaires à Washington D.C. du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, du 18 au 20 février (heure locale), pour participer à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, à l’invitation du président américain, Donald Trump, président fondateur dudit Conseil, a marqué des avancées importantes tant sur les plans multilatéral que bilatéral. Elle a contribué à affirmer le rôle, la responsabilité et la stature internationale du Vietnam, tout en insufflant un nouvel élan aux relations bilatérales avec les États-Unis dans une nouvelle phase de développement.

La participation du secrétaire général Tô Lâm à cette réunion inaugurale, aux côtés de dirigeants de plus de 50 pays, constitue la première grande activité diplomatique multilatérale et internationale du Vietnam à haut niveau depuis le XIVe Congrès national du PCV. Ce déplacement représente une démarche diplomatique majeure, qui non seulement rehausse la position du Vietnam, mais illustre aussi clairement sa ligne de politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de paix, d’amitié, de coopération, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, ainsi que sa participation proactive au règlement des enjeux mondiaux, conformément à l’esprit du XIVe Congrès.

En tant que membre fondateur du Conseil de la paix sur Gaza, le Vietnam a réaffirmé de manière cohérente sa position de principe : tous les différends et conflits doivent être réglés par des moyens pacifiques, sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies, dans le respect des droits fondamentaux et des intérêts légitimes des parties concernées. Lors de la réunion, le secrétaire général Tô Lâm a souligné la volonté du Vietnam de coopérer étroitement avec les autres membres afin de mettre fin au conflit, de protéger les civils, de garantir l’accès humanitaire, de reconstruire les infrastructures de la bande de Gaza et de promouvoir un processus politique crédible en vue d’une paix durable et pérenne au Moyen-Orient. Ce voyage d’affaires témoigne de l’engagement ferme du Vietnam en faveur des efforts de paix internationaux, ainsi que de sa bonne volonté et de sa contribution à la promotion de la paix au Moyen-Orient et à la garantie des droits nationaux fondamentaux du peuple palestinien, y compris le droit à l’établissement d’un État palestinien.

Photo : VNA/CVN

Cette posture proactive du Vietnam reflète non seulement son sens des responsabilités internationales, mais renforce également son image en tant que pays contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement mondiaux. Le président américain Donald Trump a hautement apprécié la participation personnelle du secrétaire général Tô Lâm à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, la considérant comme une preuve de l’engagement fort du Vietnam en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération mondiales, ainsi que du rôle et de la stature internationale croissants du Vietnam, qualifié de pays "admirable" au sein de la communauté internationale.

Le quotidien The Washington Times a souligné la portée de cette participation, estimant que, dans un contexte mondial marqué par la multiplication des conflits, la fragmentation et la concurrence géopolitique, la présence d’un haut dirigeant vietnamien revêt non seulement une dimension symbolique, mais constitue également un signal proactif et délibéré, porteur de messages stratégiques forts. Le journal a mis en avant l’aspect le plus marquant de ce déplacement : le Vietnam, pays ayant traversé des décennies de guerre, est aujourd’hui un exemple vivant de reconstruction et de réconciliation, diffusant un message de réconciliation, de paix, de reconstruction et de développement.

Le site Moderndiplomacy a, pour sa part, souligné que la participation du Vietnam au Conseil de la paix sur Gaza traduit un engagement plus affirmé de Hanoï dans les efforts liés aux questions telles que la paix au Moyen-Orient, renforçant ainsi la position du Vietnam en tant que puissance moyenne à vocation constructive. Cette démarche consolide l’image d’un Vietnam acteur indépendant et autonome face à toutes les grandes puissances.

Photo : VNA/CVN

Partageant cette analyse, le Professeur émérite Carl Thayer, de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (Australie), a estimé que le Vietnam affirme un rôle de plus en plus important sur la scène internationale ; la participation du secrétaire général Tô Lâm à cet événement constitue une opportunité d’accroître la crédibilité du pays, autrefois victime de la guerre, désormais prêt à soutenir les efforts de reconstruction, tout en s’impliquant activement dans la configuration des institutions multilatérales.

Sur le plan des relations bilatérales Vietnam - États-Unis, le voyage d’affaires du secrétaire général Tô Lâm a enregistré des résultats tangibles, renforçant solidement le pilier économique et commercial ainsi que la confiance politique entre les deux pays.

Le moment fort de la visite a été la rencontre entre le secrétaire général Tô Lâm et le président Donald Trump à la Maison-Blanche. Dans une atmosphère ouverte et cordiale, le président américain a exprimé son affection pour le peuple vietnamien et pour le secrétaire général Tô Lâm, affirmant son soutien à un Vietnam "puissant, indépendant, résilient et prospère". Il a réaffirmé considérer le Vietnam comme un partenaire important dans la région et a indiqué qu’il donnerait instruction aux agences concernées de retirer prochainement le Vietnam de la liste de contrôle des exportations stratégiques (D1-D3), une avancée majeure permettant de lever un obstacle significatif aux flux technologiques et commerciaux.

Photo : VNA/CVN

Lors des rencontres avec les responsables américains, la partie américaine a salué le climat d’investissement du Vietnam, le considérant comme une destination stratégique dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les négociations relatives à un accord commercial réciproque, équitable et équilibré entre les deux parties entrent également dans une phase décisive, avec des progrès notables. À cette occasion, de nombreux accords de coopération entre entreprises des deux pays, d’une valeur totale de 37,2 milliards de dollars, couvrant des secteurs stratégiques tels que la transformation numérique, les télécommunications, l’aviation et la santé, ont été échangés et signés, ouvrant des perspectives pour renforcer la connectivité aérienne, le tourisme et l’investissement, tout en contribuant à l’équilibre des échanges commerciaux bilatéraux.

Parallèlement à la coopération économique, les efforts diplomatiques ont été intensifiés. Le secrétaire général a eu des conversations téléphoniques avec plusieurs sénateurs américains, au cours desquelles ont été abordées diverses questions de coopération, notamment celles liées au règlement des séquelles de la guerre, un pilier essentiel du maintien de la confiance entre les deux pays.

Ce voyage d’affaires du secrétaire général Tô Lâm ne constitue pas seulement un soutien aux efforts de paix au Moyen-Orient et dans le monde, mais contribue également à approfondir les relations Vietnam - États-Unis, conformément à l’esprit du Partenariat stratégique global entre les deux pays. Avec des résultats concrets, ce déplacement consolide une nouvelle ère de la diplomatie vietnamienne : proactive et responsable sur le plan multilatéral, pragmatique et efficace dans les relations bilatérales. Il s’agit d’une illustration vivante de la ligne de politique étrangère du Parti communiste du Vietnam, visant à bâtir un Vietnam au développement durable, profondément intégré à la communauté internationale et contribuant à la paix et à la prospérité régionales et mondiales.

VNA/CVN