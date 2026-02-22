Réaction du Vietnam à son inscription par l’UE sur la liste des juridictions fiscales non coopératives

Inscrit par l’Union européenne sur la liste des juridictions fiscales non coopératives à l’issue d’un examen de l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Vietnam réaffirme son engagement en faveur de la transparence fiscale et du dialogue avec ses partenaires européens, dans l’esprit d’un partenariat stratégique global et responsable.

Le 22 février, répondant à une question de la presse sur la réaction du Vietnam après que, le 17 février 2026, sur la base des résultats de l’examen par les pairs concernant l’échange d’informations fiscales mené par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la période 2021-2023, l’Union européenne (UE) a ajouté le Vietnam à la liste des juridictions fiscales non coopératives, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Thu Hang, a souligné :

En tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam attache une grande importance à la coopération et aux échanges avec l’OCDE, notamment pour garantir la transparence et l’efficacité du système fiscal, contribuant ainsi à créer un environnement d’investissement et d’affaires stable, transparent et favorable à la communauté des entreprises, y compris les entreprises et investisseurs étrangers.

Dans le cadre de l’examen par les pairs de l’OCDE sur l’échange d’informations fiscales, le Vietnam a pris en compte les recommandations, procédé à des amendements et récemment complété de nombreux textes juridiques dans les domaines fiscal, financier et de la gouvernance d’entreprise, tels que la Loi sur la gestion fiscale, la Loi sur les entreprises et le décret gouvernemental N°168/2025 relatif à la gestion des entreprises. Ces mesures visent à renforcer la conformité aux normes internationales en matière de transparence et d’échange d’informations fiscales.

Le gouvernement vietnamien élabore et met actuellement en œuvre un plan d’action national pour appliquer les recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’OCDE, tout en intensifiant la coopération internationale dans le domaine fiscal avec ses partenaires, dont l’Union européenne.

Dans l’esprit du partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Union européenne, le Vietnam est prêt à dialoguer, à partager des informations et à coopérer étroitement et de manière responsable avec le Conseil européen et les États membres de l’UE sur les résultats obtenus dans l’amélioration de son cadre juridique, de ses mécanismes et politiques, afin d’assurer davantage de cohérence, de transparence et d’équité, conformément aux normes et pratiques internationales. Cela permettra une évaluation plus objective et globale, ainsi que le renforcement de la coopération entre le Vietnam et ses partenaires européens au service du développement et de la prospérité commune, a-t-elle conclu.

VNA/CVN