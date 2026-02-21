États-Unis

Le ministre des Affaires étrangères rencontre ses homologues émirati, égyptien et turc

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a eu des rencontres les 19 et 20 février avec homologues des Émirats arabes unis, d’Égypte et de Turquie, alors qu’il accompagnait la délégation vietnamienne de haut niveau conduite par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, à la réunion inaugurale du Conseil de la paix pour Gaza.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Lê Hoài Trung a salué les progrès substantiels accomplis dans la mise en œuvre du Partenariat global Vietnam - Émirats arabes unis, en soulignant notamment le projet de centre de données hyperscale de plus d’un milliard de dollars récemment dévoilé à Hô Chi Minh-Ville, fruit d’une collaboration entre le G42 et un consortium d’investisseurs vietnamiens.

Abdullah bin Zayed Al Nahyan a révélé que le ministre émirati de l’Investissement, Mohamed Hassan Al Suwaidi, a été nommé coordinateur principal pour le développement des relations avec le Vietnam - une fonction réservée à un nombre restreint de partenaires stratégiques.

Il a également exprimé son intérêt pour l’augmentation du nombre de travailleurs vietnamiens recrutés dans divers secteurs des Émirats arabes unis. Les deux parties se sont engagées à renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, du tourisme, de la science et de la technologie grâce à des mécanismes flexibles et axés sur les résultats, tout en maintenant une étroite coordination sur la reconstruction de Gaza dans le cadre du Conseil de la paix.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre efficacement les résultats de la visite d’État du président Luong Cuong en Égypte en août dernier et à renforcer le partenariat global bilatéral.

Elles ont fixé pour objectif de doubler les échanges commerciaux bilatéraux et d’intensifier la collaboration dans des secteurs prioritaires tels que la défense et la sécurité, l’agriculture, les sciences et technologies, les technologies de l’information, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs.

Badr Abdelatty a appelé à des échanges de haut niveau dès cette année et à l’activation rapide des mécanismes de coopération existants, notamment le Comité intergouvernemental et les consultations politiques. Les deux parties ont convenu d’accélérer les études de préfaisabilité en vue du lancement de négociations sur un accord de libre-échange bilatéral, tout en dynamisant les échanges commerciaux et les plateformes de communication en ligne.

Concernant les questions du Moyen-Orient, elles ont exprimé leur préoccupation quant à la protection des droits légitimes du peuple palestinien et se sont engagées à coordonner l’aide humanitaire à Gaza.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa recontre avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, Lê Hoài Trung a souligné la convergence des intérêts stratégiques des deux pays, socle d’une coopération plus étroite.

Hakan Fidan a affirmé que la Turquie attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam - son deuxième partenaire commercial au sein de l’ASEAN - et a salué la contribution constructive du Vietnam à la résolution des tensions régionales.

Les deux ministres se sont entendus sur une série de mesures visant à renforcer leurs liens, notamment l’intensification des visites de haut niveau, le renforcement du cadre de partenariat, la convocation du Comité intergouvernemental en 2026, l’intensification des échanges entre les États parties, l’ouverture de négociations en vue d’un accord de libre-échange bilatéral et l’élargissement de la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’industrie de la défense, de l’aviation et de la connectivité maritime. Ils se sont également engagés à renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des instances multilatérales.

La rencontre s’est conclue par des échanges sur l’actualité régionale et internationale, les deux parties s’engageant à collaborer étroitement dans le cadre du Conseil de paix afin d’assurer une aide efficace à la population de la bande de Gaza.

VNA/CVN