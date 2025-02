Le PM Justin Trudeau adresse ses vœux du Têt à la communauté vietnamienne du Canada

La Canada - Vietnam Society (CVS) et l'Association des entrepreneurs vietnamiens au Canada (VCBA) de la région de l'Est, en collaboration avec l'ambassade du Vietnam au Canada, ont organisé, le 1 er février, soit le quatrième jour du Têt traditionnel, une cérémonie pour célébrer le Nouvel An lunaire du Serpent avec la communauté vietnamienne du Canada.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette cérémonie, Nguyên Dài Trang, coprésidente de la CVS, a lu la lettre de vœux du Têt adressée par le Premier ministre (PM), Justin Trudeau, à la communauté vietnamienne.

Dans son message, le Premier ministre canadien a souligné que le Têt est un moment privilégié pour se remémorer les souvenirs et les réalisations de l’année écoulée, tout en accueillant la nouvelle année avec optimisme et espoir. Cette année, la communauté vietnamienne du Canada, ainsi qu’à travers le monde, célèbre l’Année du Serpent, symbole de sagesse, d’élégance, de charme et de transformation. Il a reconnu les contributions importantes de la communauté vietnamienne du Canada et salué son rôle dans la construction d’un pays diversifié et inclusif.

Au cours de la cérémonie, Pham Vinh Quang, représentant de l’ambassade du Vietnam, a mis en lumière les réalisations remarquables du Vietnam au cours de l’année écoulée et a adressé ses vœux du Têt à la communauté vietnamienne du Canada.

VNA/CVN