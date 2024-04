Regards croisés sur l’histoire et les mémoires de la bataille de Diên Biên Phu

L’ambassade du Vietnam en France a organisé le 13 avril la commémoration du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, offrant des regards croisés sur l’histoire et les mémoires de la bataille et transmettant un message de paix au monde.