Vietnam Airlines augmentera ses vols pour les vacances à venir

Vietnam Airlines ajoutera plus de 100 vols nationaux et internationaux totalisant plus de 15.000 sièges pour les congés du 30 avril (Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale) et du 1 er mai, qui dureront cinq jours consécutifs.

Photo : VNA/CVN

Un représentant de la compagnie aérienne nationale a déclaré qu'elle s'efforçait d'optimiser l'utilisation de sa flotte actuelle et d'ajouter des vols tôt le matin et tard le soir sur les lignes très fréquentées.

Au total, 575.000 sièges seront proposés sur 2.900 vols pendant les jours de pointe, du 26 avril au 5 mai, soit une hausse respectivement de 10% et 12% en glissement annuel.

La plupart des vols supplémentaires concernent les lignes reliant des destinations touristiques célèbres telles que Hanoï/Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, Huê, Quy Nhon, Nha Trang, Dà Lat, Phu Quôc et Côn Dao. Concernant le réseau international, la compagnie aérienne augmentera sa fréquence vers le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, le Laos et le Cambodge.

À ce jour, le taux de remplissage de l'avion a atteint 70%.

L’industrie aéronautique vietnamienne est aux prises avec une grave pénurie d’avions et des coûts de production élevés, ce qui rend les billets d’avion plus chers. Dans ce contexte, Vietnam Airlines s'est associée depuis fin 2023 à des partenaires et des agences compétentes pour mener diverses mesures.

En plus d'avancer des programmes de maintenance réguliers pour garantir que les avions soient prêts à fonctionner à plein capacité pendant la haute saison, le transporteur national a optimisé ses ressources pour réduire les délais d'exécution des avions et augmenter le nombre de vols tôt le matin et tard le soir de près de 40% pour répondre à la demande croissante de voyages pendant l'été.

Vietnam Airlines ajoute des gros-porteurs à son réseau intérieur et négocie avec des sociétés de leasing pour obtenir des avions en "location avec équipage" pour la haute saison estivale.

VNA/CVN