Approbation du logo officiel de la commémoration de la Victoire de Diên Biên Phu

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a approuvé le 15 avril le logo officiel des activités de célébration du 70 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu.

Photo : VNA/CVN

Le logo officiel de la commémoration de la Victoire de Diên Biên Phu, conçu par Tô Minh Trang (Hanoï) à partir du chiffre 70 stylisé, évoque le processus ardu pour surmonter toutes les difficultés et la détermination du peuple vietnamien pour aboutir à la Victoire de Diên Biên Phu.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme recommande aux organisations et aux particuliers d'utiliser ce logo conformément aux spécifications de conception afin d'en garantir l'exactitude et la cohérence.

VNA/CVN