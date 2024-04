La procession de palanquins vers le temple des rois Hùng

Photo : Ta Toàn/VNA/CVN

La cérémonie qui symbolise la reconnaissance envers les rois Hùng, a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité.

Chaque année, des millions de pèlerins se rendent au temple des rois Hùng, sur le mont Nghia Linh, dans la province de Phu Tho pour y commémorer leurs ancêtres et prier pour un climat propice, d'abondantes récoltes, de la chance et de la santé. La cérémonie la plus imposante, la fête ancestrale de commémoration des rois Hùng, est célébrée pendant près d'une semaine au début du troisième mois lunaire.

Les villageois des alentours revêtent de splendides costumes et font une compétition pour trouver le plus beau palanquin et les objets cultuels les plus précieux pour le rite principal où ils vont en procession avec tambours et gongs vers le temple principal.

La tradition reflète la solidarité spirituelle et donne une occasion de reconnaître les origines nationales et les sources de l'identité culturelle et morale vietnamienne.

VNA/CVN