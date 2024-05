Pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Bà Ria - Vung Tàu lance une nouvelle campagne de lutte contre la pêche INN

Le Comité populaire de la province méridionale de Bà Ria - Vung Tau a publié un plan de lancement d'une nouvelle campagne de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), se préparant à la 5e inspection de la Commission européenne (CE).