Le PM demande à Hanoï de mettre en œuvre cinq tâches clés pour son développement futur

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé ce samedi matin 17 août à Hanoï avec la Permanence du Comité municipal du Parti sur la situation du développement socio-économique, de la sécurité et de la défense, des affaires étrangères de la capitale. Il s'agit en particulier de la production, de l'investissement public, de la construction d'infrastructures, de l'import-export au cours des sept premiers mois de l'année. Sans oublier l'investissement dans la construction de logements sociaux et la mise en œuvre de programmes cibles nationaux, ainsi que les tâches et solutions dans les temps à venir.

Selon le Comité du Parti de Hanoï, l'économie de la capitale a continué de croître, les grands équilibres ont été garantis, la plupart des indicateurs de développement socio-économique ont augmenté par rapport à la même période en 2023. En fait, le PIB régional au cours des six premiers mois de 2024 a connu une hausse de 6%, soit 1,16 fois plus que l’augmentation nationale.

L'indice de la production industrielle a augmenté de 6,2%. L'attraction des IDE a atteint plus de 1,37 milliard d'USD. Le chiffre d'affaires à l'exportation s’est chiffré à 10,4 milliards d'USD, en hausse de 10,8%...

Photo : VNA/CVN

Hanoï est la première localité du pays à promulguer et mettre en œuvre la Résolution 09 sur le développement de l'industrie culturelle pour la période 2021-2025. La ville consacre un investissement de près de 50.000 milliards de dôngs à trois domaines : culture, éducation, et préservation et restauration des sites historiques.

Hanoï demande au gouvernement et au Premier ministre de prêter attention à la mise en œuvre de la Loi sur la capitale 2024 ; de prendre des politiques préférentielles et de soutien aux projets de haute technologie ; d’approuver prochainement la Planification de la capitale de Hanoï ; de permettre à Hanoï de piloter le modèle de développement urbain intelligent dans certaines zones urbaines ; de développer des lignes ferroviaires urbaines...

S’exprimant à la séance de travail, le Premier ministre a reconnu et apprécié le Comité du Parti, l’autorité, de l'armée et du peuple de Hanoï pour leurs efforts pour obtenir des résultats exceptionnels, notamment la reprise et le développement de l’économie. La transformation numérique, le développement économique numérique et la société numérique ont été accélérés. Hanoï a mobilisé de nombreuses ressources pour son développement.

Pham Minh Chinh a demandé à Hanoï de se concentrer sur cinq tâchés clés : assurer la stabilité macroéconomique, promouvoir la croissance économique, contrôler l'inflation, assurer les grands équilibres de l'économie ; éliminer les difficultés dans la production et les affaires, mobiliser toutes les ressources pour développer le capital ; promouvoir la réforme des procédures administratives ; assurer la sécurité sociale et l'environnement et développer la culture.

Photo : BTN/CVN

Il a insisté sur les tâches spécifiques : continuer à promouvoir le décaissement des capitaux d'investissement publics ; continuer à renouveler les moteurs de croissance traditionnels comme l'investissement, l'exportation, la consommation ; promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, notamment l’économie verte, l’économie numérique, l’économie circulaire, l’économie de la connaissance et l’économie du partage. Hanoï doit arriver en tête en matière d'innovation, de créativité, de start-up et d'utilisation efficace des acquis de la 4e révolution industrielle, de construction de villes intelligentes ; améliorer sa compétitivité, notamment l'indice de satisfaction de la population. La capitale doit aussi résoudre les problèmes d'infrastructure de transport, la santé, l'éducation, la société, l'environnement et la sécurité sociale ; prêter attention au développement de l’éducation.

En outre, Hanoï doit continuer à promouvoir la production et les affaires ; se concentrer sur l’édification du Parti et d'un système politique propres et forts et sur l'élaboration et le perfectionnement des politiques et des lois pour mettre en œuvre la Loi sur le capital (modifiée) ; promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption et renforcer les relations économiques extérieures et l’intégration économique internationale.

Le Premier ministre a demandé au Bureau du gouvernement de synthétiser et de coordonner avec les ministères, les branches et les agences concernés pour examiner et résoudre les propositions de Hanoï.

VNA/CVN