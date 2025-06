Le forum d'été de Davos 2025 se tiendra fin juin

Le forum d'été de Davos 2025 se tiendra du 24 au 26 juin dans la municipalité de Tianjin, dans le Nord de la Chine, et tous les préparatifs de la réunion ont été finalisés, ont annoncé mardi 17 juin les organisateurs.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Également connu sous le nom de 16e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial, le Forum d'été de Davos de cette année a pour thème "Entrepreneuriat dans la nouvelle ère" et devrait réunir environ 1.800 participants de plus de 90 pays et régions, ont indiqué les organisateurs lors d'une conférence de presse à Pékin.

Le forum de cette année se concentrera sur cinq domaines clés : le décryptage de l'économie mondiale, les perspectives pour la Chine, les industries perturbées, l'investissement dans l'humanité et la planète, ainsi que les nouvelles énergies et les nouveaux matériaux.

Xinhua/VNA/CVN