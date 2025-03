Le PM appelle les jeunes à faire œuvre de pionnier en science et technologie

Présidant son dialogue annuel avec 300 représentants de 20 millions de jeunes du pays à l’occasion du 94e anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars 1931-2025), le Premier ministre a souligné que la jeunesse d’aujourd’hui est une génération née à l’ère des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Par conséquent, ils constituent une force motrice et pionnière, dotée d’une créativité sans limite, capable de s’adapter rapidement et de maîtriser la recherche, le développement et le transfert technologiques, l’innovation, l’entrepreneuriat et la transformation numérique.

Cependant, ils continuent de faire face à de nombreux défis, tant au niveau national qu’international, liés à la numérisation et à la quatrième révolution industrielle, notamment ceux liés à la qualité de la main-d’œuvre jeune, à la concurrence sur le marché du travail, aux infrastructures technologiques, à la cybersécurité, à la protection des données personnelles et à la souveraineté numérique.

Ces pressions exigent des jeunes qu’ils restent proactifs et évoluent dans leurs mentalités, qu’ils améliorent continuellement leurs connaissances et leur courage pour transformer les difficultés en opportunités et qu’ils prennent l’initiative dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, a-t-il souligné.

Au cours de la période à venir, le gouvernement et le Premier ministre se concentreront sur trois axes prioritaires : améliorer les institutions, les mécanismes et les politiques de soutien aux jeunes dans ce domaine, développer les infrastructures numériques et améliorer l’environnement des investissements et des affaires pour faciliter leur participation, et investir massivement dans le développement d’une main-d’œuvre jeune de qualité, en particulier dans les secteurs technologiques clés.

Afin de faire de la jeunesse vietnamienne un pionnier et une force motrice de l’ère numérique du pays, le chef du gouvernement a demandé à l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et à la Fédération de la jeunesse vietnamienne de lancer des mouvements pratiques, efficaces et humains, ainsi que des programmes, des plans, des actions et des solutions concrets pour promouvoir davantage leur rôle et leurs contributions.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les jeunes devaient faire preuve d’innovation et de vision stratégique, et montrer la voie en matière de recherche scientifique, de progrès technologique et de transformation numérique, tout en acquérant la quintessence de la civilisation mondiale et en faisant connaître au monde la culture vietnamienne avancée, profondément imprégnée d’identité nationale.

Il leur a été recommandé d’être proactifs dans l’apprentissage, la recherche scientifique, l’application des technologies et la transformation numérique ; d’apporter des idées pour contribuer au perfectionnement institutionnel et à l’amélioration du climat des affaires ; de promouvoir une gouvernance intelligente et d’optimiser l’efficacité du travail ; de stimuler les startups, l’innovation et la transformation numérique ; et de participer aux échanges et à l’intégration internationaux.

Photo : VNA/CVN

Les jeunes doivent prendre des mesures audacieuses et décisives pour concrétiser leurs aspirations en produits, projets et initiatives concrets et efficaces, en particulier face à des évolutions rapides et complexes qui nécessitent de saisir les opportunités et d’apporter des réponses politiques appropriées, flexibles et efficaces, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a également exhorté tous les niveaux, secteurs et localités à continuer d’affiner les mécanismes et les politiques tout en créant un environnement favorable et attractif pour encourager la participation des jeunes au développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale. Une attention particulière devra être accordée aux politiques adaptées pour attirer les talents et former les jeunes travailleurs.

À cette occasion, il a répondu en personne aux questions et partagé des solutions pour développer les entreprises scientifiques et technologiques et les startups innovantes, conformément à la stratégie de développement des sciences, des technologies et de l’innovation. Il a évoqué des mécanismes et des politiques innovants visant à accroître le nombre d’étudiants et de chercheurs en sciences fondamentales, ainsi que des politiques spécifiques pour attirer, recruter et retenir les talents dans ce domaine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les responsables des ministères et des secteurs ont également détaillé les stratégies et les solutions du Vietnam pour renforcer la coopération scientifique et technologique avec les pays technologiquement avancés, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), des biotechnologies, des technologies quantiques, de l’industrie des semi-conducteurs, de l’énergie atomique et d’autres technologies stratégiques.

Ils ont également présenté des mécanismes et des politiques visant à soutenir et à encourager les organisations, les particuliers et les entreprises à investir dans des laboratoires, des centres de recherche et des pôles de développement scientifique et technologique, et à les créer. La stratégie du pays pour une intégration plus poussée dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs et les politiques visant à soutenir les universités et les établissements d’enseignement supérieur dans le recrutement d’étudiants pour les industries des semi-conducteurs et de l’IA ont également été abordées.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa conviction que la jeunesse vietnamienne de la nouvelle ère, avec autonomie, confiance, résilience et fierté nationale, continuera à déployer des efforts pour surmonter toutes les difficultés et tous les défis afin de préserver les glorieuses traditions des générations précédentes et d’écrire de nouveaux chapitres dignes de fierté de l’histoire de la nation.

VNA/CVN