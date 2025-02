Le PM appelle à accélérer la mise en œuvre de projets d’autoroutes à Cao Bang et Lang Son

Le 2 février, le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage de l'État pour les projets nationaux importants et les projets clés dans le secteur des transports, est allé inspecter l’avancement des travaux des autoroutes Dông Dang (Lang Son) - Trà Linh (Cao Bang) et Huu Nghi - Chi Lang (Lang Son).

>> Le PM à la cérémonie inaugurale de l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Thu Dâu Môt - Chon Thành

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte les principaux projets de transport du Sud

>> À Cao Bang, le Premier ministre honore la mémoire du Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

L’autoroute Dông Dang - Trà Linh (phase 1) s’étend sur plus de 93 km, avec quatre voies de circulation permettant une vitesse de 80 km/h. Le projet, mis en œuvre sous forme de BOT (Build, Operate and Transfer - Construire, Exploiter et Transférer) par le groupe Deo Ca, représente un investissement total de plus de 14.000 milliards de dôngs. Lancé début 2024, il devrait être achevé en 2026, réduisant le temps de trajet entre Hanoï et Cao Bang à 03h30, contre 06h00 à 07h00 actuellement.

L’autoroute Huu Nghi - Chi Lang, d’une longueur de près de 60 km, est également réalisée sous forme de BOT, avec un investissement total de plus de 11.000 milliards de dôngs. Sa mise en service est prévue pour 2026.

Dans la soirée, le Premier ministre a rencontré les dirigeants des provinces concernées, les investisseurs et les entreprises de construction pour résoudre les difficultés liées au déploiement de ces projets, notamment en matière de dégagement de terrains et de financement.

Assurer le respect des délais et la qualité des infrastructures

Pham Minh Chinh a demandé aux provinces concernées de mobiliser l’ensemble du système politique local afin de poursuivre efficacement la libération des terrains. Il a également insisté sur l'implication des organisations locales pour soutenir les unités de construction.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a exigé que les investisseurs et entrepreneurs mobilisent les équipements nécessaires, appliquent les technologies modernes et favorisent l’innovation afin d’assurer le respect des délais et la qualité des infrastructures.

Il a demandé d’étudier la construction d’axes de connexion reliant ces autoroutes à des zones économiques, aéroports, ports, postes frontaliers, zones industrielles, centres de services et zones urbaines, afin d’optimiser pleinement l’écosystème généré par ces infrastructures.

Le soir même, le Premier ministre a rendu visite aux garde-frontières et aux forces en service au poste frontalier de Tân Thanh (Lang Son). Il a souligné l’importance de renforcer les échanges avec les organes compétents chinois, en vue d'intensifier la coopération économique et commerciale, notamment dans le cadre de la célébration du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Chine en 2025.

VNA/CVN