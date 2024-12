Le piment A Riêu : l’or vert des montagnes de Quang Nam

>> Aider la communauté khmère à sortir durablement de la pauvreté

>> Hoà Binh travaille à améliorer les moyens de subsistance des ethnies minoraitaires

>> L'aquaculture combinée au boisement : modèle de subsistance durable des habitants

Photo : CTV/CVN

Véritable trésor de la forêt du district de Dông Giang, province de Quang Nam (Centre), le piment A Riêu, dont la forme évoque une tête de cure-dent, est une offrande légendaire pour l’ethnie Co Tu. Selon leur tradition orale, un oiseau du nom d’A Riêu aurait semé les premières graines de ce piment, donnant naissance à une épice aussi unique que son histoire. Aujourd’hui encore, le piment A Riêu est au cœur de la culture Co Tu, utilisé dans de nombreuses cérémonies et plats traditionnels.

Un cadeau de la nature

Fruit d’un terroir d’exception, le piment A Riêu, avec sa petite taille et son arôme unique, est depuis longtemps un ingrédient incontournable de la cuisine Co Tu. Plus qu’un simple condiment, il est un véritable trésor culinaire et culturel, reflétant l’âme de cette communauté montagnarde.

Produit biologique entièrement naturel, ce piment, spécialité du district montagneux de Dông Giang, est très apprécié par la population locale, générant une forte demande. À la fin du mois d’août et en septembre, les Co Tu de Mà Cooih se consacrent à la récolte de ces piments poussant à l’état sauvage dans les forêts et champs.

Photo : CTV/CVN

A Rât Thi Y, agricultrice à Mà Cooih, a transformé son petit lopin de terre en une véritable mine d’or avec 3.000 plants de piments A Riêu. Comparé au maïs, cette culture rapporte bien plus tout en nécessitant peu d’investissements. Rejoignant la coopérative agricole-forestière de Mà Cooih, elle a appris à cultiver et entretenir les piments pour maximiser les rendements, bénéficiant également d’un soutien pour la commercialisation des produits. Grâce à cela, sa famille a échappé à la pauvreté.

“Le piment A Riêu a un goût distinctif et une saveur modérément piquante qui plaît beaucoup. Nous espérons que le gouvernement soutiendra la stabilisation des débouchés pour étendre la culture de cette épice”, confie Madame Y.

Selon le Comité populaire du district de Dông Giang, le prix du piment A Riêu frais varie généralement entre 250.000 et 300.000 dôngs le kilo. De nombreuses familles à Mà Cooih génèrent ainsi des revenus allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions de dôngs par an grâce à cette culture. En 2019, le piment A Riêu salé a obtenu la certification 3 étoiles du programme OCOP (À chaque commune son produit) de Quang Nam, puis 4 étoiles en 2022, une reconnaissance tant locale qu’internationale.

Ce produit est reconnu comme entièrement biologique et est classé 4 étoiles OCOP au niveau provincial. Actuellement, le piment A Riêu est protégé par une marque déposée auprès de l’Office de la propriété intellectuelle, relevant du ministère des Sciences et des Technologies.

“Grâce à la culture du piment A Riêu, les revenus des familles ont augmenté de 20 à 30 millions de dôngs par an et par hectare”, précise Dinh Van Bao, vice-président du Comité populaire du district de Dông Giang. Cette activité a non seulement amélioré le niveau de vie des habitants locaux, mais a également contribué à un développement durable des communautés ethniques en montagne, en encourageant la production agricole et la préservation de la biodiversité.

Améliorer la valeur du piment

Photo : CTV/CVN

Afin de valoriser et protéger le piment A Riêu, le district de Dông Giang a lancé un projet quinquennal (2021-2025) pour développer sa culture sur 50 ha, notamment à Mà Cooih. À ce jour, 12 ha sont déjà cultivés par une centaine de familles, produisant annuellement environ 10,5 tonnes de piments.

Depuis 2014, le district de Dông Giang a redoublé d’efforts pour encourager cette culture, notamment à Mà Cooih, grâce à la politique illustrée par la décision N°741. Cette initiative a permis une augmentation continue de la production, contribuant ainsi à l’éradication durable de la pauvreté dans les communautés locales.

Nguyên Thi Thao, directrice de l’entreprise Thu Thao, spécialisée dans les spiritueux et produits forestiers à Prao, district de Dông Giang, souligne que la gamme de produits dérivés du piment A Riêu s’élargit constamment, avec une dizaine de produits aujourd’hui disponibles. Grâce à son goût épicé unique, le piment A Riêu séduit de plus en plus les consommateurs, qu’il s’agisse de sauces, de poudre ou d’autres déclinaisons. Ces produits sont désormais distribués dans plusieurs localités du pays comme Hanoï, Huê, Quang Tri (Centre), Hô Chi Minh-Ville… et commencent à être exportés.

Dinh Van Bao annonce que le piment A Riêu est un élément clé du plan de modernisation agricole du district pour les cinq prochaines années. Pour mettre en valeur ce produit emblématique, le district mise sur la transformation et le développement de nouveaux produits dérivés, ainsi que sur une promotion accrue. L’objectif est clair : faire connaître le piment A Riêu bien au-delà des frontières locales.

Le district va renforcer son soutien aux communes de Mà Cooih, Za Hung et Kà Dang afin d'étendre la culture du piment A Riêu à 50 ha, avec l’objectif de renforcer la marque et d’assurer des revenus stables aux agriculteurs. Pour ce faire, il s’appuiera sur des programmes nationaux visant à accompagner les producteurs dans leur démarche.

Huong Linh/CVN