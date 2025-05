Le peuple, toujours au cœur de la pensée et de l’action de Hô Chi Minh

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Kusum Jain, présidente du Comité de solidarité Inde - Vietnam a affirmé que le Président Hô Chi Minh était un symbole pour le Comité de solidarité Inde - Vietnam (IVSC).

Photo : VNA/CVN

Le Comité a organisé de nombreux colloques, rencontres interactives et expositions photographiques pour diffuser ses idées, points de vue et œuvres, a-t-elle indiqué, soulignant que le peuple était toujours au centre des préoccupations et de la pensée du Président Hô Chi Minh - qui affirmait souvent que rien n’était plus fort que la force de l’union du peuple.

Selon Kusum Jain, le leadership charismatique et inspirant du grand leader vietnamien, ainsi que ses politiques et stratégies centrées sur le peuple, ont permis de libérer le Vietnam du joug colonial, fasciste et impérialiste, tout en posant les bases solides d’une société libre, indépendante et heureuse, fondée sur l’idéologie et les principes du socialisme.

Photo : Archives VNA/CVN

Elle a indiqué qu’elle avait visité le Vietnam à de nombreuses reprises depuis 1999, et qu’à chaque visite, elle constatait un développement remarquable non seulement en matière d’infrastructures, mais aussi dans la vie quotidienne du peuple.

La présidente de l’IVSC a souligné que les politiques et la pensée centrées sur le peuple, ainsi que le patriotisme indomptable du Président Hô Chi Minh, avaient profondément semé les graines de la grande union nationale dans le cœur et l’esprit du peuple vietnamien.

VNA/CVN