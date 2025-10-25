Le peuple contribue activement aux projets de documents du XIVᵉ Congrès du Parti

Les projets de documents présentés au XIVᵉ Congrès national du Parti ont été rendus publics afin de recueillir les avis de la population.

Photo : VNA/CVN

Le projet de programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti souligne la nécessité de promouvoir pleinement le rôle central du peuple, la démocratie socialiste et la grande union nationale. Selon le maître de conférences Duong Trong Phuc, directeur adjoint de l'école Ly Tu Trong (Hô Chi Minh-Ville), cela signifie "prendre le peuple comme fondement" et concrétiser le principe "le peuple sait, le peuple discute, le peuple fait, le peuple contrôle, le peuple supervise et le peuple bénéficie".

Concernant la jeunesse, le projet de Rapport politique précise : "Renforcer l’éducation de la jeune génération vietnamienne aux idéaux révolutionnaires, à l’éthique, au mode de vie, à l’amour de la Patrie et à la fierté nationale ; nourrir leurs rêves, leurs ambitions et leur désir de contribuer, tout en renforçant leur responsabilité envers le pays et la société". En accord avec ce contenu, le maître de conférences Duong Trong Phuc souligne que le cadre de compétences numériques pour les jeunes doit être défini de manière rigoureuse.

Le projet de programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès définit également l’orientation consistant à établir un nouveau modèle de croissance, à restructurer l’économie, à promouvoir l’industrialisation et la modernisation, en prenant la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme moteurs principaux.

Nguyên Thanh Quân, directeur général adjoint de la Société par actions de plastique de Binh Minh, s’est réjoui que les projets de documents du XIVᵉ Congrès du Parti accordent une place centrale au développement scientifique et technologique. Concernant les ressources humaines jeunes, il a exprimé l’espoir que le gouvernement et Hô Chi Minh-Ville accélèrent la création de centres de soutien au développement des ressources humaines.

Vu Anh Tuân, secrétaire général de l’Association d’informatique de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les grandes orientations stratégiques définies permettront de créer un cadre juridique clair et de favoriser la mise en œuvre de programmes d’action concrets.

VNA/CVN