Le Parti communiste argentin salue le succès du XIVᵉ Congrès national du PCV

Le secrétaire général du Parti communiste argentin, Jorge Kreyness, a félicité le Parti communiste du Vietnam (PCV) pour le succès de son XIVᵉ Congrès national, soulignant son rôle moteur dans le processus de renouveau et de développement du pays.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Jorge Kreyness a mis en exergue le caractère remarquable de ce Congrès, reflet de l’esprit de solidarité, de démocratie, de discipline et de renouveau qui anime le PCV.

Il a estimé que la réélection de Tô Lâm au poste de secrétaire général lors de ce Congrès témoignait de la continuité, de la stabilité et du renforcement du leadership du Parti, contribuant ainsi à consolider la confiance des cadres, des membres du Parti et du peuple vietnamien dans la voie de développement choisie.

Il a également souligné les orientations du Congrès pour le développement d'une économie dynamique et moderne, axée sur la transformation numérique, le progrès scientifique et technologique, l'innovation et l'amélioration de la qualité des ressources humaines.

Dans un contexte international marqué par de profondes mutations, Jorge Kreyness a estimé que la persévérance du PCV dans la poursuite de l'objectif d'indépendance nationale lié au socialisme, conjuguée à une intégration internationale active et approfondie, constituait un choix judicieux. Il a indiqué que ces facteurs permettraient au Vietnam de continuer à renforcer son rayonnement international et d'améliorer les conditions de vie de la population dans l'avenir.

Jorge Kreyness a réaffirmé les liens d'amitié, de solidarité et de coopération de longue date entre le Parti communiste argentin et le PCV. Le dirigeant argentin s'est dit convaincu que les résolutions du XIVᵉ Congrès national du PCV contribueraient à intensifier les échanges théoriques et la coopération politique, ainsi que le partage d'expériences en matière de construction du Parti et de développement national.

À cette occasion, il a également présenté la salle de lecture consacrée au Vietnam au siège du Parti communiste argentin, où sont conservés des ouvrages, documents et œuvres d’art relatifs à l’histoire, à la culture et au développement du Vietnam.

Il a enfin affirmé que son Parti était prêt à poursuivre la diffusion de la Résolutions du XIVᵉ Congrès national du PCV et à promouvoir auprès du peuple argentin une meilleure compréhension des réalisations et des orientations du Vietnam sous la direction du PCV.

