Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un professeur respecté des journalistes

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous des extraits d’un article de Nguyên Su, sa vice-directrice générale, qui a été chargée la mission de suivre Nguyên Phu Trong lors de ses déplacements entre septembre 2006 jusqu’à la fin du XIIIe Congrès national du Parti, lorsqu’il était président de l’Assemblée nationale, puis, secrétaire général du Comité central du Parti.

Dans son article, la vice-directrice générale de la VNA raconte sa première interview à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt) en 2008 avec Nguyên Phu Trong qui était à ce moment-là président de l’Assemblée nationale.

Lors de cette interview qui a eu lieu dans une simple chambre du Bureau de l'Assemblée nationale au 37 rue Hùng Vuong, le président de l'Assemblée nationale, Nguyên Phu Trong, a partagé son plus grand souhait "d'améliorer et d'innover l'organisation et les méthodes de fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le sens d'une qualité et d'une efficacité accrues, et de promouvoir la démocratie de manière plus efficace pour un meilleur fonctionnement de l'Assemblée nationale".

Dans ses fonctions de président de l'Assemblée nationale ou de secrétaire général du Comité central du Parti, il a effectué de nombreux voyages dans des localités, dans des zones très difficiles, dans des zones peuplées de minorités ethniques..., pour mieux comprendre la réalité et les gens, et, à partir de là, prendre de bonnes décisions qui satisfont le peuple. Il a toujours affirmé sa volonté de respecter, d’écouter, tout en insistant sur la nécessité d’avoir des opinions politiques pour bien organiser le travail.

Ayant travaillé pendant près de 30 ans à la revue Hoc tâp (Apprentissage), aujourd'hui revue Công san (Communisme), le journaliste Nguyên Phu Trong a toujours accordé une attention particulière au travail de la presse, dont celui du groupe des journalistes qui le suivaient lors de ses déplacements. Il leur a toujours créé des conditions favorables pour qu’ils puissent accomplir leur tâches, leur conseillant de faire de leur mieux pour bien faire leur part.

Rappelant les images du dirigeant avec des tenues simples, un bureau simple avec de nombreux livres au siège du Comité central du Parti, un sourire doux et une façon de parler simple et sociable, Nguyên Su estime que c'est l'amour du peuple et le respect du peuple qui ont forgé sa personnalité humaine, son courage et sa persévérance dans l’édification et la rectification du Parti.

