Estonie : la nouvelle présidente Ulle Madise prête serment

La nouvelle présidente élue de l'Estonie, Ulle Madise, a prêté serment lundi après-midi 12 octobre au siège du Riigikogu, le Parlement estonien, dans la capitale Tallinn, succédant à Alar Karis.

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Mme Madise a été élue présidente le 2 septembre après avoir recueilli 71 voix au Parlement estonien. Selon la Constitution estonienne, un candidat à la présidence doit obtenir le soutien d'au moins deux tiers des 101 membres du Parlement, soit un minimum de 68 voix, pour être élu.

Âgée de 51 ans, Mme Madise a précédemment été conseillère juridique auprès du président estonien et elle occupait le poste de chancelière de la Justice depuis 2015. Elle est la sixième présidente de l'Estonie depuis le rétablissement de son indépendance et la deuxième femme à exercer cette fonction.

Dans son discours d'investiture, Mme Madise a déclaré que chacun en Estonie devait se sentir valorisé pour ce qu'il est, ainsi que pour sa vie, son travail et sa créativité. Elle a souligné que tous devaient avoir le sentiment d'appartenir à ce pays, quels que soient leurs centres d'intérêt, leurs opinions, leur mode de vie, leurs goûts ou leur langue maternelle.

Elle a indiqué que la capacité de l'Estonie à préserver son identité nationale et à poursuivre son développement dépendrait de la confiance mutuelle, de l'espoir en l'avenir et du courage.

Dans un contexte d'instabilité mondiale, Mme Madise a appelé au calme, au renforcement de la défense nationale et à une coopération plus étroite avec les alliés des pays baltes et nordiques, ainsi qu'avec la Pologne.

Elle a mis en garde contre le risque de laisser la peur et le pessimisme s'installer, soulignant que la peur obscurcit le jugement et conduit à des décisions imprudentes. Elle a insisté sur le fait que l'avenir n'était ni intrinsèquement sombre ni incertain, mais qu'il était façonné par les individus eux-mêmes. Elle a exhorté la population à reconnaître les grandes opportunités qui se présentent en période d'incertitude et à savoir les saisir avec discernement.

Le Riigikogu est le Parlement monocaméral de l'Estonie. Il compte 101 députés, élus directement par la population tous les quatre ans au scrutin proportionnel.

Xinhua/VNA/CVN