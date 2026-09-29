Le pape estime que les inquiétudes concernant l'IA "doivent être prises au sérieux"

Le pape Léon XIV a déclaré lundi 28 septembre que les inquiétudes concernant l'intelligence artificielle devaient "être prises au sérieux " et ne constituaient pas de " fausses informations" , tout en précisant qu'il n'était pas " en état de panique".

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Si quelqu’un me demandait si je suis en mode panique, non, je ne le suis pas. Je dors la nuit", a-t-il déclaré aux journalistes dans l’avion qui le ramenait de sa visite de quatre jours en France.

"Je pense toutefois que les préoccupations exprimées par de nombreux experts et spécialistes de l’IA doivent être prises au sérieux", a-t-il ajouté.

Au cours de son voyage apostolique en France, le pape américain a mis à plusieurs reprises en garde contre la nécessité de protéger l’humanité face à l’IA.

"Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du +paradis de machines+ qui envahissent et conditionnent notre quotidien, il est urgent de former les esprits à un discernement éthique", a-t-il déclaré lors d'un discours vendredi à Paris.

Le débat sur les risques liés à cette technologie s’est intensifié ces derniers mois, alimenté par plusieurs incidents et des avertissements apocalyptiques de professionnels du secteur.

Dans l’avion lundi 28 septembre, le pape a déclaré que ces avertissements n’étaient pas des "fausses informations, comme certains l’ont dit, destinées à provoquer, que ce soit pour des raisons financières ou pour un autre type d’avantage".

"C’est un problème dont nous devons, selon moi, discuter ensemble", a-t-il complété, ajoutant : "Se contenter de dire +oh, ça n’arrivera pas+ et fermer les yeux sur la question n’est probablement pas, à mon avis, la manière la plus responsable de procéder".

Dans son premier document majeur, l’encyclique Magnifica Humanitas (Humanité magnifique), publiée en mai, le chef de l’Église catholique a lancé un puissant appel à "désarmer" l’IA pour "l'empêcher de dominer l'humain".

Ces derniers mois, le Saint-Siège a également intensifié ses interventions et ses initiatives en faveur d’une gouvernance internationale de l’IA fondée sur la dignité humaine, en particulier dans les domaines de la technologie nucléaire, de la culture et de la création artistique.

AFP/VNA/CVN



