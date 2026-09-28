Léon XIV à Metz, pour la dernière étape de sa visite en France

Le pape Léon XIV est arrivé lundi matin 28 septembre à Metz, où il compte donner une tonalité européenne au quatrième - et dernier - jour de sa visite en France, en présence du président Emmanuel Macron, qui assistera finalement à la messe.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après un vol en partie escorté par deux Rafale de l’armée de l’air, le pape américain est arrivé peu après 09h00 à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, où il a été accueilli sur le tarmac par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

Le président français fait le déplacement en Moselle pour cette journée et, après avoir "réorganisé son agenda", il sera à la messe dans l'après-midi, a indiqué la présidence tôt lundi matin 28 septembre, alors qu'il n'avait pas assisté à la messe géante samedi 26 septembre à Paris contrairement au Premier ministre Sébastien Lecornu et à de nombreuses personnalités politiques, du centre à l'extrême droite.

C'est sur les terres frontalières et marquées par les guerres, où repose le pieux Robert Schuman (1886-1963), l'un des pères de l'Europe en voie de béatification par l'Église catholique, que le pape américain va conclure son premier séjour hexagonal.

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Léon XIV devrait y inviter l'Europe, en cette période de tensions géopolitiques, à retrouver les fondements de sa création pour ramener la paix sur le continent, dans un premier discours lors d'une rencontre interreligieuse, puis un second lors d'une rencontre sur la paix et les racines de l'Europe.

Le prince Albert II de Monaco, le Grand-Duc Guillaume de Luxembourg et Luc Frieden, Premier ministre du Luxembourg, notamment, assisteront à cette rencontre, sur invitation de l'Élysée, qui avait convié tous les chefs d'État et de gouvernement de l'UE.

La journée sera aussi marquée par un dernier tour en papamobile au milieu de milliers de fidèles attendus et une messe à la cathédrale Saint-Étienne (16h00), joyau de l'art gothique.

AFP/VNA/CVN