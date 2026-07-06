Le Nord-Ouest vietnamien au fil des routes de montagne

La province de Lào Cai est une destination de choix pour les amoureux de nature et de culture. Des montagnes grandioses, des rizières en terrasses mondialement connues et une mosaïque de cultures ethniques font de l'itinéraire reliant Van Bàn à Tu Lê, en passant par Nâm Xé, Khao Mang et Mù Cang Chai, l'une des routes les plus fascinantes du Nord-Ouest vietnamien et un nouvel axe majeur du tourisme régional.

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Photo : Báo Lào Cai/CVN

Depuis le centre de la commune de Van Bàn, en empruntant la route nationale 279 qui traverse Nâm Xé, Khao Mang et Mù Cang Chai jusqu'à Tu Lê, avant de rejoindre la route nationale 32, les voyageurs parcourent l'un des plus beaux itinéraires du Nord-Ouest.

Photo : Báo Lào Cai/CVN

Sinueuse et accrochée aux flancs des montagnes, la route longe d'impressionnantes falaises d'un côté et de profondes vallées de l'autre, offrant des panoramas majestueux caractéristiques des montagnes du Nord-Ouest.

Photo : Báo Lào Cai/CVN

Tout au long du parcours, les visiteurs découvrent des forêts primaires luxuriantes, des ruisseaux aux eaux cristallines, de vastes vallées ainsi que des villages paisiblement nichés au pied des montagnes.

Photo : Báo Lào Cai/CVN

À chaque saison, la route dévoile un visage différent. Au printemps, elle se couvre de fleurs sauvages, tandis qu'en été, les jeunes rizières parent les vallées d'un vert éclatant. Elle traverse notamment les régions de Mù Cang Chai et de Tu Lê, célèbres pour leurs rizières en terrasses, qui attirent chaque année de nombreux visiteurs et photographes, en particulier à la saison des récoltes.

Photo : Báo Lào Cai/CVN

Entourée de hautes montagnes, Tu Lê est réputée pour ses rizières en terrasses, ses sources d'eau chaude naturelles et la culture traditionnelle de l'ethnie Thaï.

Photo : Báo Lào Cai/CVN

Au-delà de la beauté des paysages, cet itinéraire permet également de découvrir le riche patrimoine culturel des H'mông, des Dao, des Thai et de nombreuses autres communautés ethniques installées depuis des générations dans cette région montagneuse.

Photo : Báo Lào Cai/CVN

Ces dernières années, grâce aux investissements consentis dans les infrastructures routières, la liaison entre les routes nationales 279 et 32 est devenue plus rapide et plus sûre, réduisant les temps de trajet entre les différentes localités et favorisant le développement du tourisme interrégional.

Photo : Báo Lào Cai/CVN

La section traversant le col de Khau Pha fait actuellement l'objet de travaux de réhabilitation et de modernisation destinés à améliorer la sécurité des usagers.

Photo : Báo Lào Cai/CVN

Avec la beauté préservée de ses montagnes et de ses forêts, ses somptueuses rizières en terrasses et la richesse culturelle de ses minorités ethniques, l'itinéraire reliant Van Ban à Tu Lê, via Nâm Xé, Khao Mang et Mù Cang Chai, s'impose comme l'un des circuits incontournables du Nord-Ouest vietnamien.

Photo : Báo Lào Cai/CVN

Il offre aux voyageurs une immersion au cœur de paysages grandioses et des traditions ancestrales des communautés locales, faisant de la province de Lào Cai une destination de choix pour les amoureux de nature et de culture.

Nguyên Tùng/CVN