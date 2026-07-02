50 ans de la ville portant le nom de l’Oncle Hô - La légende cachée sous terre

Dissimulés sous les forêts verdoyantes du nord-ouest de Hô Chi Minh-Ville, les tunnels de Cu Chi incarnent la volonté, le courage et l’ingéniosité extraordinaires du peuple vietnamien. Avec plus de 250 km de galeries souterraines, cet ouvrage militaire exceptionnel est devenu un symbole de l’histoire du Vietnam et attire chaque année des visiteurs venus du monde entier.

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Photo : Linh Thao/CVN

Lors d’une visite des tunnels de Cu Chi, à l’approche du 50ᵉ anniversaire de la Ville portant le nom du Président Hô Chi Minh (2 juillet), Tu Lan, une touriste originaire de la ville de Nha Trang, n’a pas caché son émotion en découvrant de ses propres yeux ces étroites galeries où soldats et habitants de Cu Chi vécurent et combattirent durant la guerre.

"J’éprouve une profonde admiration pour le patriotisme, l’intelligence, le courage et la résilience des habitants du Sud du Vietnam en général, et de ceux de Cu Chi en particulier", a-t-elle confié.

Commencés à la fin des années 1940 puis progressivement agrandis au cours de la guerre de résistance contre les forces étrangères, les tunnels de Củ Chi se sont transformés en une véritable "ville souterraine". Le réseau comprend aujourd’hui plus de 250 kilomètres de galeries réparties sur plusieurs niveaux, reliées à des centaines de kilomètres de tranchées et d’ouvrages défensifs en surface. Armés de simples houes et de paniers en bambou pour évacuer la terre, les habitants et les combattants de Cu Chi ont réalisé une prouesse d’ingénierie militaire remarquable.

Le réseau est conçu comme un immense labyrinthe. À partir des galeries principales se déploient d’innombrables ramifications reliant entre eux les villages et les communes de la région. Certaines sections comportent deux ou trois niveaux, capables de résister aux bombardements et au passage des chars. Les trappes d’accès secrètes ainsi que les conduits d’aération étaient soigneusement camouflés, rendant leur détection extrêmement difficile.

À l'intérieur se trouvaient également des salles de réunion, des zones d'habitation, des dépôts de vivres, des infirmeries, les célèbres cuisines Hoang Câm, des puits, ainsi que des abris destinés aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées.

Durant les années les plus intenses du conflit, les tunnels de Cu Chi ne servirent pas uniquement de refuge. Ils constituèrent également un important centre de commandement du Comité régional du Parti et de la Région militaire de Saïgon-Gia Dinh. C’est depuis ce réseau souterrain que furent élaborées de nombreuses décisions stratégiques et opérations militaires, contribuant aux victoires majeures de la lutte pour la libération nationale. Cet ouvrage demeure aujourd’hui un témoignage vivant de l’art vietnamien de la guerre populaire et de la guérilla.

De nos jours, le site est préservé sur deux secteurs principaux : Bên Duoc et Bên Dinh. Les visiteurs peuvent parcourir des portions de tunnels restaurées, découvrir les conditions de vie souterraines des combattants et des habitants de Cu Chi pendant la guerre, tout en observant de nombreux vestiges, objets historiques et reconstitutions de cette époque.

L’un des lieux les plus émouvants du parcours est le Temple commémoratif des martyrs de Bến Dược. Ce monument rend hommage aux dizaines de milliers de héros et de martyrs tombés sur les terres de Saïgon - Chợ Lớn - Gia Dinh au cours des deux guerres de résistance. Dans un cadre paisible, entouré d’arbres majestueux, les visiteurs sont invités à méditer sur les immenses sacrifices consentis pour la paix dont bénéficie aujourd’hui le Vietnam.

Photo : Linh Thao/CVN

Afin de rapprocher l’histoire du grand public, le site historique propose également une expérience touristique nocturne intitulée "La Lune sur la base de résistance". Cette visite immersive reconstitue la vie quotidienne des habitants de la zone libérée de Cu Chi au début des années 1960. Grâce à des mises en scène vivantes, les visiteurs découvrent l’optimisme, la résilience et le quotidien d’une population confrontée aux réalités de la guerre.

Classés Monument national spécial du Vietnam, les tunnels de Cu Chi accueillent aujourd’hui plus d’un million de visiteurs chaque année. Hô Chi Minh-Ville finalise actuellement le dossier de candidature visant à inscrire ce site sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, afin de faire rayonner davantage son exceptionnelle valeur historique et culturelle auprès de la communauté internationale.

Minh Thu/CVN