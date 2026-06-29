Tuyên Quang

La prairie de Suôi Thâu développe son tourisme communautaire

Suôi Thâu (commune de Pà Vây Su, province de Tuyên Quang) était autrefois un nom peu connu sur la carte touristique. Ces dernières années, ses paysages naturels ainsi que la richesse culturelle distinctive des communautés locales ont contribué à susciter l’intérêt d’un nombre croissant de visiteurs.

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Photo : ST/CVN

La prairie de Suôi Thâu est habitée de longue date par les H’mông. Les habitants locaux préservent l’architecture traditionnelle des habitations, les costumes ainsi que les us et coutumes propres à leur ethnie.

Ils pratiquent la riziculture en terrasses, cultivent également le maïs ainsi que des plantes médicinales. Après la récolte, sur les parcelles en jachère, de nombreuses fleurs sauvages poussent et s’épanouissent, créant ainsi un paysage naturel unique.

Saisissant la tendance croissante des voyageurs en quête d’expériences, au lieu de se limiter à l’agriculture, de nombreux ménages ont commencé à participer à des activités liées au tourisme, allant de l’hébergement et de la restauration à la mise en valeur des traits culturels distinctifs de leur communauté.

Selon les habitants locaux, l’augmentation du nombre de visiteurs ces dernières années a permis de générer des revenus supplémentaires, tout en encourageant la communauté à accorder davantage d’attention à la préservation du paysage naturel.

Photo : ST/CVN

Ces dernières années, Nguyên Thanh Hiên (Hanoï) et ses amis, au lieu de partir à la mer lors de leurs vacances d’été, ont choisi d’emmener leurs enfants découvrir les zones montagneuses. À Suôi Thâu, ces touristes peuvent contempler une nature grandiose tout en participant avec les locaux à la cueillette du thé, dégustant des plats traditionnels et écoutant des récits sur les us et coutumes des communautés locales. "Il s’agit d’expériences difficiles à retrouver dans les destinations touristiques de masse", a souligné Nguyên Thanh Hiên.

Le développement du tourisme communautaire ne se limite pas à la promotion de l’image locale, mais crée également des moyens de subsistance durables pour les populations des zones montagneuses. Les produits agricoles typiques, les plats traditionnels, l’artisanat ainsi que les expériences culturelles locales peuvent tous devenir des produits touristiques attractifs.

Photo : ST/CVN

Selon les orientations des autorités locales, la prairie de Suôi Thâu est appelée à devenir une destination d’écotourisme et de tourisme communautaire emblématique de la région. Au lieu de privilégier l’urbanisation ou un tourisme de masse, les autorités locales entendent préserver les paysages vierges, les champs de maïs, les rizières ainsi que les espaces de vie traditionnels des communautés H’mông.

Plusieurs experts du secteur estiment également que Suôi Thâu se prête particulièrement bien aux activités de découverte de la nature, au trekking, à l’exploration de la culture locale et aux séjours de détente en harmonie avec l’environnement naturel. Cependant, pour concrétiser cet objectif, la localité doit encore relever de nombreux défis en matière d’infrastructures, de qualité des services et de ressources humaines dans le secteur du tourisme.

Vân Anh/CVN