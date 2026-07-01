Le tourisme vietnamien veut séduire les voyageurs indépendants

Le tourisme mondial connaît actuellement une profonde mutation structurelle. Les voyages organisés cèdent progressivement la place à une nouvelle génération de voyageurs en quête d’expériences personnalisées et authentiques.

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Dans ce contexte, le segment des FIT (Free Independent Travelers - voyageurs indépendants) s’impose comme l’un des marchés les plus dynamiques et à plus forte valeur ajoutée du tourisme mondial.

Selon Nguyên Trung Khanh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le FIT n’est plus un simple mode de voyage, mais une évolution majeure du tourisme mondial, particulièrement depuis la pandémie de Covid-19. Ces voyageurs recherchent des expériences personnalisées, une grande flexibilité et une véritable immersion culturelle. De nombreuses destinations développent ainsi des solutions adaptées pour mieux les attirer et répondre à leurs attentes.

Photo : VNA/CVN

D’après le Centre d’information touristique de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le nombre de voyageurs internationaux visitant le Vietnam de manière indépendante est en hausse depuis la pandémie. Cette évolution est favorisée par l’assouplissement de la politique de visas du Vietnam. Parallèlement, les progrès du numérique, des plateformes de réservation en ligne et de l’intelligence artificielle rendent la recherche d’informations et la réservation de services à l’international toujours plus simples.

Nguyên Trung Khanh souligne que les FIT représentent une clientèle à forte valeur ajoutée grâce à leurs dépenses élevées pour des expériences personnalisées. Ils contribuent également à diversifier les marchés pourvoyeurs, à réduire la dépendance vis-à-vis de certains pays et à renforcer la résilience du secteur touristique face aux aléas extérieurs.

Cette évolution offre aussi au tourisme vietnamien l’opportunité d’accélérer sa transformation, en passant d’une logique de produits standardisés à un écosystème d’expériences plus flexible, plus sûr et davantage centré sur les attentes de chaque voyageur.

En séduisant cette clientèle, le Vietnam pourra renforcer l’image d’une destination accueillante, authentique et riche de son identité culturelle sur les plateformes numériques et au sein de la communauté internationale des voyageurs.

Selon Ly Xuong Can (Lee Chang Kun), ambassadeur du tourisme du Vietnam en République de Corée, les FIT représentent déjà une part importante du marché touristique sud-coréen et leur nombre devrait continuer à progresser avec la transformation numérique. Cette évolution incite les entreprises touristiques à accélérer leur transition numérique, à améliorer la qualité de leurs services et à renforcer leurs interactions avec les voyageurs en ligne.

Photo : VNA/CVN

«Les voyageurs accordent aujourd’hui une importance croissante à la sécurité, à la simplicité et à la fluidité de leur expérience tout au long du séjour. Les paiements numériques, notamment via les codes QR, deviennent également de plus en plus courants et contribuent à améliorer l’expérience des visiteurs internationaux», indique-t-il.

Pour Lê Hoàng Yên, fondatrice et directrice générale de Tatinta Corporation, les voyageurs ne choisissent plus seulement une destination : ils recherchent des expériences personnalisées liées au bien-être, à l’apprentissage, à la culture locale, à la gastronomie et au développement personnel.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, alors que le tourisme mondial évolue vers davantage de personnalisation, de numérisation et de durabilité, la capacité à tirer parti de la tendance FIT, à intégrer les nouvelles technologies et à développer efficacement de nouveaux segments de marché sera déterminante pour élargir les perspectives de croissance du tourisme vietnamien, renforcer sa compétitivité et consolider son attractivité sur la carte mondiale du tourisme.

VNA/CVN