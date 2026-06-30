Khanh Hoa : le tourisme comme levier de croissance

Pour contribuer à la réalisation d'une croissance à deux chiffres, le secteur touristique de la province de Khanh Hoa (Centre) évolue d'une croissance quantitative vers une dynamique axée sur la qualité et la valeur, cherchant à accroître les dépenses touristiques et la durée des séjours.

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Photo: VNA/CVN

Grâce à ses baies renommées telles que Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh et Vinh Hy, à son climat doux toute l'année et à son écosystème touristique diversifié, Khanh Hoà réunit tous les atouts pour devenir un pôle international de tourisme maritime au Vietnam, contribuant ainsi à l'objectif de croissance à deux chiffres de la localité.

Khanh Hoà considère le tourisme comme l'un des quatre piliers moteurs d'une croissance économique à deux chiffres pour la période 2025-2030. L'objectif est d'augmenter le nombre de touristes de 15% par an, pour atteindre un total de 20,5 millions d'ici 2030, dont 10,5 millions de touristes internationaux, contribuant à hauteur de 15% au PIB régional et de 20% aux recettes budgétaires.

Augmenter les dépenses et la durée des séjours

Selon les données des cinq premiers mois de 2026, Khanh Hoà a accueilli environ 9,2 millions de touristes, soit une hausse de 52,93% par rapport à la même période de l'année précédente, dont environ 3,8 millions de touristes internationaux. Les recettes touristiques sont estimées à 33.893 milliards de dôngs, en augmentation de 32,95%. Ces résultats contribuent à la forte croissance économique à deux chiffres de la province de Khanh Hoà, aux côtés d’autres secteurs : l'industrie, l'énergie, la construction et l'aménagement urbain.

Photo : Tân Dat/CVN

Thai Thi Lê Hang, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Khanh Hoà, a déclaré que le secteur touristique de la localité s'attache actuellement non seulement à augmenter le nombre de visiteurs, mais aussi à accroître la valeur ajoutée, les dépenses et la durée des séjours grâce au développement du tourisme de villégiature haut de gamme, du tourisme MICE, ainsi que du tourisme de santé et de bien-être, des croisières, du tourisme culturel, du tourisme sportif et de l'économie nocturne.

Pour atteindre son objectif de forte croissance, le secteur touristique a identifié la nécessité de mettre en œuvre simultanément plusieurs solutions novatrices. Il faut préserver et promouvoir la valeur du patrimoine culturel associée au développement d’un tourisme durable, en vue de créer un centre international de tourisme maritime de haute qualité, doté d’un écosystème diversifié incluant le tourisme insulaire et balnéaire ainsi que des complexes hôteliers haut de gamme. Ensuite, il convient d'améliorer les infrastructures touristiques et de créer de nouveaux espaces de développement, Khanh Hoà concentrant ses ressources sur la modernisation de l’aéroport international de Cam Ranh, du système portuaire et le développement de complexes balnéaires combinant tourisme, commerces et loisirs. Enfin, la province diversifie ses offres touristiques, en particulier le tourisme balnéaire haut de gamme, les croisières et les sports nautiques.

Photo : Tân Dat/CVN

Selon la directrice Thai Thi Lê Hang, Khanh Hoà s’attache à exploiter efficacement les principaux marchés touristiques internationaux tels que la République de Corée, la Chine, la Russie, l’Inde, le Kazakhstan, l’Australie, l’Europe et l’Amérique du Nord, tout en développant le réseau de vols internationaux directs vers la région.

"Je suis convaincue que le tourisme restera l'un des principaux moteurs de croissance de Khanh Hoa dans la période à venir, contribuant directement à l'objectif d'une croissance à deux chiffres du PIB régional", a déclaré la directrice Thai Thi Lê Hang.

Attirer des projets touristiques d'envergure

Nguyên Long Biên, vice-président du Comité populaire de la province de Khanh Hoà, a déclaré que la localité s'attache à développer son offre touristique, à diversifier ses produits et à améliorer la qualité des services afin de faire de Khanh Hoa un pôle touristique côtier de renommée nationale et internationale.

Selon M. Biên, pour contribuer à une croissance à deux chiffres, le secteur touristique doit privilégier l'attraction de projets touristiques d'envergure et haut de gamme, le développement de produits touristiques uniques et distinctifs, l'investissement dans la modernisation des infrastructures et l'amélioration des services, ainsi que l'accélération de la réalisation des projets touristiques clés. Par ailleurs, le développement de l'économie nocturne et d'une offre diversifiée de restauration, de shopping et de loisirs est également considéré comme un levier important pour renforcer l'attractivité de la destination.

Photo: VNA/CVN

D'un point de vue commercial, Nguyên Thành Nam, Pdg d'une chaîne hôtelière à Nha Trang, estime que pour assurer une croissance significative, les entreprises touristiques doivent impérativement passer d'une stratégie axée sur les prix à une offre de produits touristiques à forte valeur ajoutée. Par conséquent, les entreprises devraient investir dans des produits tels que le tourisme culturel, le tourisme MICE, le golf et le tourisme de bien-être, afin d'attirer une clientèle à fort pouvoir d'achat. Elles devraient également développer des services et des excursions nocturnes pour prolonger les séjours et augmenter les dépenses moyennes des touristes.

"Il est également essentiel d'offrir aux entreprises touristiques un cadre de développement souple et adapté, tout en protégeant rigoureusement l'image de marque et la réputation locales", a ajouté Nguyên Thành Nam.

Tân Dat/CVN