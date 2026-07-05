Dà Nang mise sur ses villages de métiers pour enrichir son offre touristique

Après la fusion administrative entre Quang Nam et Dà Nang, la métropole du Centre élargit son espace touristique en renforçant la mise en réseau de ses villages de métiers traditionnels. Grâce au développement d’activités immersives et à la valorisation du patrimoine artisanal, la ville entend créer des circuits touristiques attractifs et durables, capables de répondre aux attentes d’une clientèle nationale et internationale.

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Photo : VNA/CVN

À la faveur de la fusion entre Quang Nam et Dà Nang, la ville de Dà Nang dispose désormais d'un espace touristique élargi où les villages de métiers traditionnels occupent une place croissante dans la stratégie de développement du secteur. La mise en réseau de ces sites patrimoniaux doit permettre de créer des circuits thématiques plus attractifs, susceptibles de prolonger le séjour des visiteurs et de diversifier l'offre touristique.

La ville compte aujourd'hui près de 70 villages de métiers et villages artisanaux traditionnels, regroupant quelque 3.000 établissements. Plusieurs figurent déjà parmi les destinations emblématiques de la région, notamment le village de sculpture sur pierre de Non Nuoc, le village de sauce de poisson de Nam O, le village de céramique de Thanh Hà, le village de menuiserie de Kim Bong et le village maraîcher de Trà Quê. Chaque année, ces sites accueillent plusieurs millions de visiteurs venus découvrir les savoir-faire locaux.

Afin de renforcer cette dynamique, le Centre de promotion du tourisme de Dà Nang a récemment organisé, avec plusieurs partenaires, une mission d’étude autour des villages artisanaux situés à proximité de l’ancienne cité de Hôi An. L’objectif est de relier ces espaces au sein de nouveaux circuits spécialisés destinés notamment au tourisme d’affaires (MICE) et aux passagers des croisières internationales.

Photo : VNA/CVN

Situé sur les rives de la rivière Thu Bôn, le village de céramique de Thanh Hà perpétue un savoir-faire vieux de près de cinq siècles. Longtemps spécialisé dans la fabrication d'objets utilitaires, il s'est progressivement tourné vers le tourisme à partir de 2011 en développant des créations décoratives et des activités participatives.

Selon Nguy Thi Bê, propriétaire de l'atelier Nguy Trung Hâu, les visiteurs peuvent désormais découvrir toutes les étapes de fabrication de la céramique et s'initier eux-mêmes au modelage de l'argile. Cette diversification a permis de stabiliser les revenus des artisans tout en contribuant à la préservation de ce métier traditionnel.

Les autorités locales soulignent que le village compte actuellement 32 ateliers, dont quatre spécialisés dans la céramique traditionnelle, employant directement une soixantaine d'artisans. Le développement du tourisme a favorisé la création d'emplois grâce aux démonstrations artisanales et à la vente de produits souvenirs. L'ouverture récente d'un embarcadère fluvial devrait encore renforcer l'attractivité du site.

Avec les villages de Kim Bong, Cam Kim ou Trà Quê, Thanh Hà forme un ensemble patrimonial étroitement lié à l’histoire économique et commerciale de l’ancien port de Hôi An. Dans le contexte actuel, les artisans privilégient désormais les objets d’art et de souvenir destinés au marché touristique.

Photo : VNA/CVN

Autre haut lieu du patrimoine artisanal, le village de sculpture sur pierre de Non Nuoc, situé au pied des montagnes de Ngu Hành Son, bénéficie du statut de patrimoine culturel immatériel national. Fort de plus de quatre siècles d’existence, il adapte aujourd’hui ses créations aux attentes du marché international tout en conservant les techniques traditionnelles de sculpture sur pierre.

Pour Trân Van Xuât, propriétaire de l’atelier Xuât Anh, l’affluence quotidienne de visiteurs confirme l’intérêt croissant pour ces produits artisanaux, même si le manque d’espace limite encore les possibilités d’extension des ateliers et des activités d’expérience proposées aux touristes.

Afin de valoriser ce patrimoine, les autorités municipales ont récemment organisé le concours de sculpture "L'âme de la pierre de Non Nuoc – L'empreinte de Dà Nang", destiné à mettre en lumière le savoir-faire des artisans et à renforcer le rayonnement du village. Elles ont également approuvé un projet de préservation et de valorisation de cet art à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2045, conciliant sauvegarde du patrimoine, développement touristique et amélioration des revenus des artisans.

Selon Van Ba Son, directeur adjoint du Département municipal de la culture, des sports et du tourisme, chaque village de métier possède une identité culturelle qui constitue un atout majeur pour un tourisme durable. La mise en réseau de ces villages, fondée sur leurs spécificités historiques, culturelles et artisanales, représente un axe stratégique pour renforcer l'attractivité de la nouvelle métropole.

Les autorités reconnaissent toutefois que le potentiel de plusieurs villages reste encore insuffisamment exploité. Elles estiment que la mobilisation des entreprises, des collectivités locales et des communautés artisanales sera essentielle pour faire du tourisme des villages de métiers l'un des moteurs du développement économique et culturel de Dà Nang dans les années à venir.

VNA/CVN