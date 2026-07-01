Le label OCOP renforce la valeur du tourisme communautaire au Vietnam

Le Premier ministre a publié la Décision N°26/2026 portant sur les critères et la procédure d’évaluation et de classement des produits du programme « One Commune, One Product » (OCOP - A chaque commune, son produit). Les services de tourisme communautaire, d’écotourisme et les sites touristiques restent l’un des six groupes de produits concernés par cette évaluation.

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Cette décision offre l’opportunité de normaliser la qualité des prestations et d’encourager les destinations de tourisme communautaire à se développer de manière plus professionnelle, durable et fidèle à leur identité.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le Vietnam compte aujourd’hui plus de 600 modèles de tourisme agricole et rural, mais un peu plus de 200 produits seulement ont obtenu une certification OCOP de trois étoiles ou plus dans la catégorie des services de tourisme communautaire et des sites touristiques. Cette situation montre à la fois l’important potentiel de développement des produits OCOP et les limites de nombreux modèles, qui souffrent encore d’un manque de structuration, d’une faible visibilité et d’une qualité de service inégale.

La Décision n° 26/2026/QD-TTg précise que les produits OCOP doivent être des produits typiques de leur territoire, conformes aux normes de production, valorisant les traditions culturelles, garantissant l’hygiène alimentaire, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale, tout en s’inscrivant dans une démarche de développement vert et durable.

Pour Pham Hai Quynh, directeur de l’Institut de développement du tourisme en Asie, les critères OCOP constituent un véritable cadre de gestion de la qualité. Appliqués au tourisme, ils incitent les destinations à améliorer leurs infrastructures, à former leur personnel et à professionnaliser leur fonctionnement. L’obtention d’un classement OCOP renforce également la crédibilité des destinations auprès des touristes vietnamiens et étrangers, tout en valorisant leur patrimoine culturel et la qualité de leurs expériences.

La décision prévoit par ailleurs le retrait de la certification si un produit ne répond plus aux critères requis. Les gestionnaires des sites touristiques sont ainsi tenus d’assurer un suivi permanent et d’améliorer continuellement la qualité de leurs services afin de conserver leur classement.

Photo : VNA/CVN

Selon Vu Van Tuyên, spécialiste du tourisme communautaire et directeur de Travelogy Vietnam, les voyageurs ne recherchent plus un simple site à visiter, mais une expérience complète. Même labellisé OCOP, un produit ne peut attirer durablement les visiteurs sans être intégré à une offre cohérente. Les destinations sont donc appelées à renforcer leur coopération avec les agences de voyages et les territoires voisins afin de proposer des itinéraires attractifs, mettant en valeur leur identité locale.

Pham Hai Quynh estime également qu’un site de tourisme communautaire certifié OCOP ne pourra devenir un véritable pôle d’attraction qu’en créant des expériences associant les autres produits OCOP de la région. Les visiteurs souhaitent aujourd’hui découvrir les savoir-faire locaux, participer aux activités artisanales et repartir avec des produits emblématiques du territoire. Très sensibles aux questions environnementales, ils attendent aussi des destinations qu’elles respectent des normes écologiques et préservent leur cadre de vie.

À l’ère du numérique, l’intégration des technologies est devenue indispensable. Les destinations doivent développer des systèmes de visite numérique, des cartes interactives et utiliser efficacement les réseaux sociaux pour raconter leur histoire. Chaque habitant est également appelé à devenir un véritable acteur de l’accueil touristique, tout en conservant son authenticité. C’est la clé pour fidéliser les visiteurs et renforcer durablement l’attractivité des produits touristiques OCOP.

VNA/CVN