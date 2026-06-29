Le numérique au service du tourisme vietnamien

Dans le Programme de développement de l’économie numérique et de la société numérique pour la période 2026-2030, le tourisme figure parmi les secteurs prioritaires pour l’application des technologies numériques afin d’améliorer la gouvernance, la qualité des services et l’expérience des visiteurs.

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L’objectif est que, d’ici à 2030, au moins 70% des établissements touristiques utilisent des plateformes numériques pour leur gestion et leurs activités.

Aujourd’hui, de nombreuses localités accélèrent leur transformation numérique dans le secteur du tourisme. Les premiers résultats montrent que les technologies numériques contribuent déjà à améliorer la gestion et à renforcer l’attractivité des destinations.

Donner un nouvel élan aux destinations

Photo : VNA/CVN

Ninh Binh est aujourd’hui considérée comme l’une des provinces les plus avancées dans le développement d’un tourisme associé à la transformation numérique. Elle a déployé plusieurs solutions : cinq bornes interactives dans les principaux sites touristiques, 32 points d’accès Wi-Fi gratuits, l’application mobile «Ninhbinhtourisminfo » sur Android et iOS, la numérisation des informations des sites touristiques via des codes QR, ainsi qu’un centre d’assistance aux visiteurs intégrant un chatbot.

À ce jour, tous les grands sites touristiques de la province utilisent des billets électroniques avec code QR et proposent le paiement sans numéraire, contribuant ainsi à la croissance du tourisme local.

Au cours des six premiers mois de l’année, Ninh Binh a accueilli plus de 17,5 millions de visiteurs, soit une hausse de 23,19 % en glissement annuel. Les recettes touristiques ont dépassé 17.835 milliards de dôngs, en progression de 20,86%.

À Da Nang, l’un des chefs de file du pays en matière de transformation numérique, l’écosystème du tourisme intelligent se développe de manière globale. Outre le recours régulier au marketing numérique pour promouvoir le tourisme, la ville a développé plusieurs applications et services destinés aux visiteurs, tels que «Dà Nang Tourism», «Go! Dà Nang», «Dà Nang Bus» et le chatbot «Dà Nang Fantasticity», afin d’améliorer la qualité des services et de renforcer les liens entre touristes, entreprises et autorités.

Hanoï confirme également son rôle moteur dans le développement du tourisme numérique. Son secteur du tourisme concentre ses efforts sur plusieurs priorités : la mise en place d’une base de données touristique commune, le développement de plateformes numériques pour les entreprises du secteur, ainsi que le recours à la réalité virtuelle et à l’intelligence artificielle pour promouvoir les destinations et enrichir l’expérience des visiteurs.

Vers un écosystème touristique intelligent

À l’échelle nationale, la transformation numérique du tourisme progresse rapidement. Selon Phan Thi Thai Ha, directrice générale adjointe du Centre d’information touristique de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, plusieurs plateformes numériques communes sont déjà opérationnelles, notamment la base de données nationale du tourisme, l’application «Vietnam Travel», ainsi que les systèmes de billetterie électronique et de guides multimédias.

Photo : VNA/CVN

Ces plateformes favorisent les échanges entre les autorités, les entreprises et les visiteurs, tout en constituant une base de données utile à la gestion, à l’élaboration des politiques et au développement de nouveaux produits touristiques.

Selon Ha Van Sieu, directeur général adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la transformation numérique est devenue une tendance incontournable et une nécessité pour le secteur.

Le gouvernement a récemment approuvé le Programme de développement de l’économie numérique et de la société numérique pour 2026-2030.

Dans ce cadre, le secteur du tourisme renforcera l’application des technologies numériques à la gestion des établissements touristiques, développera une plateforme nationale de données touristiques et des systèmes de promotion du tourisme, tout en diversifiant les offres grâce au tourisme numérique, à la réalité virtuelle et à l’intelligence artificielle. L’objectif est que, d’ici à 2030, au moins 70 % des établissements touristiques utilisent des plateformes numériques pour leurs activités de gestion et d’exploitation.

Les initiatives déjà mises en œuvre dans de nombreuses localités montrent que la transformation numérique s’impose progressivement à toutes les étapes de l’activité touristique, de la gestion des destinations à l’accueil des visiteurs.

Le développement du tourisme intelligent permet ainsi d’améliorer la qualité des services tout en renforçant la compétitivité des destinations.

Avec une intégration toujours plus poussée des sciences, des technologies et du numérique, le tourisme vietnamien dispose de nouveaux atouts pour se développer de manière plus moderne, plus professionnelle et plus durable.

VNA/CVN