Le Vietnam séduit toujours plus de visiteurs étrangers

Le Vietnam a accueilli près de 12,3 millions de visiteurs internationaux au premier semestre de 2026, soit une hausse de 14,9% sur un an, confirmant la forte reprise du tourisme. Portée par des politiques de facilitation des visas, le renforcement des liaisons aériennes et une promotion accrue de la destination, cette progression rapproche le pays de son objectif annuel de 25 millions de visiteurs étrangers.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Centre d’information touristique de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli environ 12,3 millions de visiteurs internationaux au cours du premier semestre de 2026, soit une hausse de 14,9% par rapport à la même période de 2025. En juin seulement, le Vietnam a enregistré 1,7 million d’arrivées, en progression de 14,7%.

Ce résultat représente près de 50% de l’objectif annuel fixé à 25 millions de visiteurs internationaux. Cette croissance est soutenue par une politique de visas plus ouverte, le développement des liaisons aériennes internationales, les campagnes de promotion touristique et l’image du Vietnam comme destination sûre, culturelle et compétitive.

Ce chiffre représente près de la moitié de l’objectif annuel de 25 millions de visiteurs internationaux. Ces résultats ont été obtenus dans un contexte marqué par les difficultés persistantes de l’économie mondiale, la complexité des tensions géopolitiques et l’évolution des tendances du tourisme international. Le Vietnam continue néanmoins d’être perçu comme une destination sûre, stable, riche en patrimoine culturel, offrant un bon rapport qualité-prix et des services en constante amélioration. La politique de visas plus ouverte mise en œuvre par le gouvernement, le renforcement des liaisons aériennes internationales, l’intensification de la coopération internationale ainsi que les campagnes de promotion sur les marchés prioritaires ont constitué des moteurs essentiels de l’attraction des visiteurs internationaux.

La majorité des visiteurs sont arrivés par voie aérienne (82,6%), tandis que les arrivées par voie terrestre ont connu la plus forte croissance (+37,5%).

La Chine reste le premier marché émetteur avec 2,7 millions de visiteurs, suivie de la République de Corée avec 2,16 millions. La Russie occupe la troisième place avec 742.700 visiteurs, enregistrant une progression exceptionnelle de 185,8% grâce au rétablissement et à l’extension des vols directs et à la forte demande pour le tourisme balnéaire.

Photo : VNA/CVN

L’Asie du Sud-Est demeure l’un des principaux moteurs de la croissance du tourisme vietnamien. Parmi les marchés de proximité, les Philippines affichent la plus forte progression (+67,6%) et restent parmi les dix premiers marchés émetteurs de visiteurs. Elles sont suivies par le Cambodge (+41,2%), Singapour (+29,4%), l’Indonésie (+26,5%), la Malaisie (+23,4%) et la Thaïlande (+10%). Cette dynamique est portée par l’essor des voyages au sein de l’ASEAN, la proximité géographique, le développement des liaisons aériennes et les facilités de déplacement.

En Asie du Sud, l’Inde continue de se distinguer avec une hausse de 45,6%, favorisée par l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes directes et le renforcement des activités de promotion sur ce marché de plus de 1,4 milliard d’habitants.

L’Europe a enregistré la plus forte croissance au premier semestre, avec une hausse de 56,1%. Outre la forte progression du marché russe, plusieurs marchés d’Europe occidentale et septentrionale ont poursuivi leur dynamique, notamment l’Allemagne (+16,1%), la France (+13,8%), le Royaume-Uni (+10,7%), l’Italie (+10,5%), le Danemark (+18,6%), la Suède (+23,8%), la Suisse (+25,7%), la Tchéquie (+30,1%) et la Pologne (+52,1%). Ces marchés bénéficient de l’exemption de visa accordée par le Vietnam et se distinguent par un niveau élevé de dépenses touristiques.

Les autorités vietnamiennes se montrent confiantes quant à l’atteinte de l’objectif de 25 millions de visiteurs internationaux en 2026, portées par la haute saison touristique du second semestre ainsi que par la poursuite des politiques de promotion et de facilitation des déplacements.

VNA/CVN