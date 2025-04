Deux personnes sont mortes lors de tirs dans une université de Floride

Deux personnes ont été tuées et six autres blessées jeudi 18 avril par le fils d'une policière, qui a ouvert le feu sur le campus d'une université de Floride aux États-Unis, ont annoncé les forces de l'ordre.

>> États-Unis : 131 personnes mortes los des 30 tueries de masse

>> Fusillade dans une école américaine : le tireur présumé est une jeune fille de 15 ans

>> Un mort et neuf blessés dans une fusillade de masse aux États-Unis

"Il y a six victimes blessées, deux victimes décédées", a expliqué Lawrence Revell, le chef de la police de Tallahassee, la ville où a eu lieu la tragédie, lors d'une conférence de presse. Selon les forces de l'ordre, le suspect est le fils d'une agente du shérif local et étudiait dans l'université où il a frappé. Il a utilisé une arme appartenant à sa mère, qui travaille depuis 18 ans au service du comté de Leon. "À ce stade, nous n'avons aucune raison de croire qu'il n'a pas agi seul. Il n'y a donc plus de menace pour notre communauté à l'heure actuelle", a expliqué M. Revell.

APS/VNA/CVN