Budget 2025

Singapour renforce son soutien aux ménages et entreprises

Singapour a dévoilé une série de mesures de soutien aux entreprises et aux ménages dans son budget national 2025, annoncé mardi 18 février par le Premier ministre et ministre des Finances, Lawrence Wong.

En vertu de ce plan, en plus d’une réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés pour 2025, les entreprises éligibles recevront également une subvention en espèces de 2.000 SGD (1.500 USD) même si elles ne déclarent aucun bénéfice, à condition qu’elles soient opérationnelles et qu’elles aient employé au moins un travailleur local en 2024.

Photo : Getty Images/VNA/CVN

Les paiements seront versés automatiquement à partir du deuxième trimestre 2025.

Pour aider les résidents à faire face à la hausse des coûts, chaque foyer singapourien recevra 800 SGD (600 USD) en bons du Conseil de développement communautaire (CDC), un programme qui devrait coûter au gouvernement 1,06 milliard de SGD au cours de cet exercice.

Le budget accorde également la priorité aux investissements dans les infrastructures, notamment une injection de 5 milliards de SGD (3,72 milliards USD) dans le Fonds de développement de l'aéroport de Changi pour augmenter la capacité de plus de 50% et maintenir le statut de Singapour en tant que plaque tournante mondiale du voyage et du commerce.

En outre, Lawrence Wong a annoncé une augmentation de 3 milliards SGD (2,23 milliards USD) au Fonds national de productivité et un milliard SGD supplémentaire (774 millions USD) pour la recherche et le développement (R&D).

Le gouvernement étudiera notamment la faisabilité de l'énergie nucléaire et prendra des mesures systématiques pour renforcer les capacités du secteur.

Lawrence Wong a souligné la nécessité de sources d'énergie plus propres pour répondre à la demande croissante et réduire les émissions de carbone.

VNA/CVN