La Chine compte environ 4,4 millions de stations de base 5G

La Chine comptait plus de 4,39 millions de stations de base 5G à la fin mars, avec un taux de pénétration d'utilisateurs de 75,9%, a déclaré vendredi 18 avril le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information.

>> La Chine compte plus de 4,1 millions de stations de base 5G

Les cyber-infrastructures en Chine continuent de se renforcer et leur industrie numérique a atteint de nouveaux sommets, a noté Xie Shaofeng, ingénieur en chef du ministère, lors d'une conférence de presse. Les technologies numériques, représentées par la 5G et les grands modèles de l'intelligence artificielle, connaissent un développement rapide, a déclaré M. Xie, précisant que le secteur numérique avait enregistré une croissance de 8,2% de ses revenus en glissement annuel au cours des deux premiers mois. Au premier trimestre, le secteur industriel chinois a affiché une performance régulière, marquée par des améliorations dans la structure et des avancées dans le développement de forces productives de nouvelle qualité, d'après M. Xie.

Xinhua/VNA/CVN